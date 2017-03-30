Депутаты Госдумы разработали законопроект ограничивающий курение кальяна и вейпов

Чьи уши видны в российском парламенте, можно ли курить камень, и когда мякоть свеклы вредна для здоровья, рассказали в Госсовете республики.

Не парьтесь!

Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев и его алтайский коллега Николай Герасименко внесли в российский парламент законопроект, ограничивающий курение так называемых бестабачных изделий — электронных сигарет и кальяна. О полном запрете пока речь не идет, но все эти «дымящие» и «парящие» гаджеты предлагается приравнять к сигаретам, чтобы их пользователи и распространители почувствовали на себе все прелести антитабачного закона, который был принят в стране еще в 2013- ом и с каждым годом все ужесточался.

Так, например, нельзя будет рекламировать и курить кальяны и вейпы в общественных местах: в учебных и спортивных заведениях, кафе, ресторанах, общественном транспорте, на рабочем месте, вблизи общественных учреждений и объектов торговли – словом, везде, где сейчас запрещено курение табака.

Инициаторы «антикальянного» законопроекта ссылаются на данные ВОЗ, согласно которым долговременное использование даже безникотиновых электронных систем курения повышает риск хронической обструктивной болезни легких, рака легких, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых других, также связанных с курением. Кроме того, для окружающих пользователя электронных сигарет (вейпов, кальянов и так далее) выдыхаемый так называемый «вторичный аэрозоль» также опасен, поскольку содержит высокие концентрации токсичных веществ, а уровни содержания некоторых металлов, таких как никель и хром, во вторичном аэрозоле даже выше, чем при пассивном курении обычных сигарет.

Продажа и использование в общественных местах электронных сигарет полностью запрещена в Аргентине, Мексике, Омане, Сингапуре, Турции, Тайланде, ОАЭ, Иордании, Уругвае, Венесуэле, Малайзии, Катаре и некоторых других странах.

В некоторых странах наложены ограничения на продажу, продвижение, использование электронных сигарет по аналогии с табачной продукцией. Кроме того, кальяны, по данным исследований, проведенных в Казахстане и Иране, являются источником распространения туберкулеза и гепатита, так как кальянщик при смене клиента, в лучшем случае, меняет только мундштук, а взвешенные частички слюны больного человека остаются в паре, который вдыхает здоровый пользователь.

Сладок и приятен

В ходе исследований было также установлено, что иногда даже в изделиях, позиционированных как безникотиновые, содержится изрядная доза никотина, капля которой, как известно, убивает лошадь. При этом продавцы «парных» гаджетов используют всякие сомнительные вкусовые и ароматические добавки, которые так нравятся подросткам и молодежи. А мода на курение кальянов в парках и скверах, а также продвижение вейпов, как безвредную альтернативу сигаретам, вызывают у молодежи тягу и к табаку.

— Студенты толпами собираются, организуют уличные кальянные в местах отдыха людей, — констатирует Марат Бариев. — На улицах везде курят и электронные сигареты, мешая окружающим и в том числе отравляя их парами и дымом. Да. Для заядлого курильщика с многолетним стажем электронные сигареты, может быть, способствуют отвыканию от курения. Хотя еще никаких научных данных по этому поводу нет. Но для молодежи они однозначно способствуют выработке привычки и потребности курить. И молодые люди, с которыми я беседовал, сами это подтверждают.

И, несмотря на всю нашу борьбу с курением, нашу профилактику, треть населения страны все еще курит. Это от 40 до 50 миллионов человек.

По словам Марта Бариева, еще в прошлом году, во время предвыборной кампании в Госдуму, в Казани к нему начали обращаться граждане, поднимая эту тему.

— Жалобы были, что молодежь курит вейпы и кальяны вблизи культурных и образовательных учреждений, — отметил депутат. — На «сковородке» перед университетом и так далее. Кальянные открываются на первых этажах жилых домов и дым весь через вентиляцию и открытые окна поднимается верх — по квартирам.

А в октябре, уже в качестве депутата Госдумы, Марат Бариев организовал в Госсовете Татарстана межведомственное совещание, на котором ему дали «добро» на разработку «антикальянного» законопроекта, а в феврале он был внесен в Госдуму.

Сироп, да не тот

Что же предлагают инициаторы «анитикальянного» законопроекта?

Ну, во-первых, внести в «атитабачный» закон новое понятие — бестабачные курительные изделия, к которым для начала отнести всякого рода курительные смеси, курительные сиропы и даже курительные камни. Ведь состав всех тех наполнителей, которые используются в кальянах и в вейпах для вдыхания, никакими ГОСТами и техусловиями не обозначен. Как говаривал небезызвестный профессор Преображенский из «Собачьего сердца», «бог знает, что они туда плеснули».

— Мы знаем, что сигареты – это вредно, но мы знаем, что они по техусловиям изготавливаются, — рассуждает Марат Бариев. – Мы знаем, сколько там никотина, сколько смол и так далее. Мы знаем концентрацию. А о курительных смесях для кальянов и вейпов мы ничего не знаем. Что там есть? Сколько? При желании можно накапать чего-то больше.

Авторы «антикальянного» законопроекта не поленились изучить состав этих бестабачных изделий, которые ВОЗ признала опасными для здоровья. И оказалось, что эти изделия только маскируются под вполне безобидные.

Бестабачные курительные смеси для кальянов и вейпов включают в себя безникотиновую смесь, фруктовый коктейль и их аналоги, содержащие, казалось бы, натуральные вещества – мед, патоку, мякоть свеклы, сердцевину тростника и так далее. Но все это пропитывается спиртом-глицирином, консервантами и ароматизаторами.

Используется в «парящих» гаджетах и бестабачный курительный сироп – вязкая маслянистая жидкость на основе глицерина, содержащая растворители и ароматизаторы. Этим сиропом пропитывают и безникотиновый курительный камень — картридж, который вставляется в кальян.

Все эти камни, коктейли и сиропы депутаты Госдумы предлагают прописать в «антитабачном» законе рядом с табаком и сигаретами – то есть, практически приравнять к ним.

— Абсолютное большинство экспертов за принятие таких мер, — подчеркнул Марат Бариев. — Уже более 30 депутатов Госдумы присоединилось официально к нашему законопроекту, причем из всех фракций. Есть ли противники? Они есть. Но они себя явно не обозначают. Здесь просто «видны уши» табачного лобби и тех корпораций, которые стоят за распространение и кальянов, и бизнеса электронных сигарет. Это большие деньги, легкие деньги, потому что себестоимость, как табачных изделий, так и бестабачных курительных смесей очень низкая, поэтому производство очень выгодное. Борьба будет идти. Более того, ко мне уже обращались с тем, что, мол, давайте пока изменим некоторые формулировки в сторону смягчения. Уже такая работа противников законопроекта началась.

Однако инициаторы «антикальянного» законопроекта убеждены, что общественное мнение на их стороне. Планируется, что законопроект Бариева-Герасименко будет принят в течение года и уже 1 января 2018-го вступит в законную силу.

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