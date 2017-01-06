В Казани в рождественскую ночь будет продлена работа общественного транспорта

Сегодня в Казани в связи с проведением ночной службы, посвященной православному празднику Рождества Христова, работа пассажирского транспорта будет продлена до 23.30.

После окончания праздничной службы с 1.30 7 января с остановочного пункта «Центральный стадион» на пл.Тысячелетия во все районы города планируется организовать спецподачу транспорта: девять автобусов по маршрутам №№6, 10, 10а, 15, 23, 29, 91, два автобуса по маршруту №30 и один троллейбус по маршруту №2.

Напомним, что в новогодние праздники – с 31 декабря по 8 января – транспортное обслуживание жителей Казани организовано по графикам выходного дня.