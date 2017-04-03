National Interest: подлодка «Казань» станет «самым грозным соперником» ВМФ США за всю его историю

Как только атомная подводная лодка «Казань» поступит на вооружение, она станет «самым грозным соперником» ВМФ США за всю его историю, считает обозреватель журнала National Interest Майкл Кофман, пишет RT.

Кофман заявил, что, «возможно, это наиболее перспективная атомная подлодка из тех, что когда-либо создавал наш потенциальный противник».

Сравнивая «Казань» с подлодкой «Северодвинск», специалист отмечает, что первая оснащена более совершенной электроникой, улучшенной конструкцией корпуса, новыми торпедными аппаратами и модернизированными установками для запуска крылатых ракет «Калибр» или «Оникс».

Также Кофман рассказал о реализации в подлодке «Казань», схожей по своей концепции с американскими подлодками класса Seawolf или Virginia, принципа многозадачности. Таким образом, «Казань» будет способна поражать не только надводные и подводные цели, но и объекты на суше.

Напомним, 31 марта 2017 года атомную подводную лодку (АПЛ) «Казань» проекта «Ясень-М» сегодня спустили на воду на северодвинском заводе «Севмаш». В церемонии участвовала и делегация столицы Татарстана.

«Казань» представляет собой субмарину усовершенствованного проекта 885М «Ясень», относящегося к четвертому поколению атомоходов. Она, как и головная подлодка серии «Северодвинск», войдет в состав Северного флота (передача состоится в 2018 году). В рамках проекта 885M Россия будут построено семь субмарин. В настоящее время «Севмаш» работает над подлодками «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь».