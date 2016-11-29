Казань присоединится к всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп, ВИЧ/СПИД». В рамках акции 29 ноября с 10.00 до 17.00 в Казанском государственном медицинском университете пройдет экспресс-тестирование на ВИЧ.

Акция, организованная Фондом социально-культурных инициатив совместно с МинздравомРФ, Минобразнауки РФ, Минсвязи и массовых коммуникаций РФ, проходит с 28 ноября по 4 декабря.

Цель мероприятия – формирование культуры безопасного поведения среди молодежи, популяризации здорового образа жизни, пропаганда тестирования на ВИЧ, сообщает пресс-служба Минздрава Республики.

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