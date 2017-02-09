В Татарстане 40 семей хотят удочерить ребенка, подкинутого в бэби-бокс

В конце января в Набережных Челнах в бэби-бокс, установленный в Камском перинатальном центре, подкинули младенца. В пеленках была записка, в которой указаны даты рождения и прививок девочки.

Сейчас уже свыше 40 семей изъявили желание удочерить малышку, которую назвали Машей. Но потенциальных родителей предупреждают — можно будет установить пока только опеку над ребенком, а удочерить никак — нет официального отказа родителей.