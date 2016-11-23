Индивидуальным предпринимателям решили запретить продавать пиво

С 1 июля 2017 года индивидуальным предпринимателям (ИП) могут запретить заниматься розничной продажей пива. За это выступает Минфин, желающий пресечь практику сокрытия объемов продаж пива. Участники рынка воспринимают готовящийся запрет как очередной удар по малому бизнесу, который затронет десятки тысяч предпринимателей.

В распоряжении “Ъ” оказался подготовленный Минфином законопроект с поправками к 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкоголя, согласно которым розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи может осуществляться только организациями. Индивидуальным предпринимателям такая деятельность будет запрещена. Ввести новое ограничение Минфин предлагает 1 июля 2017 года для всей страны за исключением Крыма и Севастополя — этим регионам предусмотрена отсрочка до 1 января 2018 года. О том, что разработкой такого предложения занималось Росалкогольрегулирование (РАР, подчиняется Минфину), слышали также некоторые члены Союза российских пивоваров.

Необходимость принятия законопроекта, как следует из пояснительной записки к нему, вызвана тем, что ИП не в полной мере декларируют объемы розничных продаж пива. В качестве иллюстрации приводятся данные, что отдельные пивоварни декларировали за 2015 год в разы меньший объем пива, чем тот, что был реализован в рознице. В Минфине это связывают с тем, что для ИП установлен более низкий штраф за непредставление деклараций, чем для юридических лиц: 10–15 тыс. руб. против 150–200 тыс. руб. «В этой связи организации, реализующие пиво и пивные напитки, в целях уклонения от ответственности заключают фиктивные договоры аренды с ИП для продажи указанной продукции»,— сказано в пояснительной записке.

Представленное Минфином обоснование запрета ИП заниматься розничной торговлей пивом надуманное, считают пивовары. «Само по себе декларирование продаж пива — избыточная мера, так как с июля этого года все розничные продавцы вне зависимости от формы собственности должны предоставлять информацию о его обороте в ЕГАИС»,— говорит директор по корпоративным вопросам Heineken Кирилл Болматов. Другой участник рынка отмечает, что разработчик законопроекта не представил доказательств, что разница в декларациях об объемах произведенного и реализованного пива является виной именно ИП. «Не представлены также статистические или иные данные о количестве выявленных случаев заключения так называемых фиктивных договоров организаций с ИП»,— добавил собеседник “Ъ”.

Директор по правовым вопросам «САН Инбев» Ораз Дурдыев говорит, что сегодня ИП составляют не менее 37% от общего объема торговых точек, реализующих продукцию компании. В «Балтике» сообщили, что работают примерно со 100 тыс. ИП в сфере розничной торговли пивом. «Если мы хотим им еще раз дать понять, что они зря надеются на возможность малого предпринимательства, то запрет нужно вводить как можно скорее»,— иронизирует вице-президент по корпоративным вопросам «Балтики» Алексей Кедрин. Господин Дурдыев отмечает, что в магазинах, принадлежащих ИП, пиво является одним из высокомаржинальных продуктов в ассортименте, что позволяет сдерживать цены на социально значимые товары: «Запрет на продажу пива серьезно ударит по легальному малому бизнесу».

Наибольший ущерб от запрета Минфина понесут ИП, имеющие в ассортименте своих магазинов только пиво. По оценке одного из участников рынка, в России сегодня около 89 тыс. магазинов так называемого живого пива, 90% из которых записаны на ИП. Владелец сети магазинов по продаже крафтового пива «Главпивмаг» Евгений Федотов полагает, что часть бизнесменов в случае введения запрета на продажу пива уйдет с рынка, часть продолжит работать втемную. «Переоформление собственности с ИП займет много времени и потребует большого количества бумаг, что будет способствовать дополнительным тратам, которые и так выросли после начала работы с ЕГАИС и связанной с этим необходимостью больше платить за услуги бухгалтеров»,— говорит он. Президент Коалиции владельцев малых торговых форматов Владлен Максимов считает, что предложение Минфина негативно скажется не только на малом бизнесе в сфере торговли, но и в сфере производства пива: «Малые пивоварни не могут платить за вход в сетевую розницу, поэтому небольшие магазины для них, по сути, являются одним из немногих каналов продаж».

Как напоминают пивовары, до вступления 1 января 2013 года в силу запрета на продажу пива в ларьках и киосках через этот канал продавалось 20% всей их продукции. В результате общее количество торговых точек, реализующих пиво, с тех пор уже сократилось на 50 тыс.

В Минфине во вторник не ответили на запрос “Ъ”, в РАР от комментариев отказались.

Олег Трутнев