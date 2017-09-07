В Татарстане депутат сельсовета прикинулся инвалидом, чтобы получать пенсию

В Апастовском районе республики депутат одного из сельских поселений предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в марте 2008 года депутат представил в фонд социального страхования подложные документы о частичной утрате трудоспособности в связи с несчастным случаем. В итоге в период с 2008 по 2017 год народный избранник незаконно получил из бюджета выплаты на 1,8 млн рублей.

Свою вину чиновник полностью признал и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело передано в Апастовский районный суд.

Источник: https://www.business-gazeta.ru/news/356651