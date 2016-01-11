Казань новогодняя

Опубликовано в Видео
0

На 10 дней Казань превратилась в город-праздник для жителей и гостей столицы. Наступили самые долгожданные и длинные каникулы в году. Украшенные елки, открытые катки, магазинчики с волшебством, необычные конструкции и удивительные иллюминации сделали настроение праздничным. Любуемся на новогодний город с высоты!

Комментарий:

  1. Chupacabra:
    05.04.2016 в 17:32

    В Казани есть много того, что делает ее особенной, самобытной, не похожей на другие города, именно поэтому новогодние туры в Казань пользуются большим спросом среди жителей России и зарубежья.

    Ответить

Оставить комментарий

Похожие новости

Вверх

Вниз