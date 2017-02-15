Стрельба на дороге в Челнах: полиция установила личность водителя (видео)

Сотрудники полиции Набережных Челнов проводят проверку по факту стрельбы, которую устроил накануне водитель иномарки. На улице Хади Такташа произошел конфликт между двумя автомобилистами: один перекрыл другому выезд. В результате водитель Nissan достал пистолет и выстрелил в лобовое стекло другому участнику инцидента. Происшествие записано на камеру видеорегистратора.

Как сообщает пресс-служба УВД, личность стрелявшего установлена. У него, кстати, истек срок разрешения на владение травматическим оружием.