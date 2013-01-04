Как стать одним из первых обладателей УЭК (универсальной электронной карты)

Началась выдача главных электронных карт россиян – УЭК, по заявлениям. Вопросы о том, куда и как подавать документы и что можно сделать при помощи карты уже сейчас, CNews задал главе федеральной уполномоченной организации Алексею Попову.

Куда идти

«Всего с 1 января без учета Москвы заработало примерно 400 пунктов выдачи карт во всех субъектах Российской Федерации, — заявил CNews президент УЭК Алексей Попов. — Из них примерно 300, около 80% от общего числа — это отделения «Сбербанка». Наибольшее количество пунктов находится в Москве – более 200 точек. Коллеги из правительства города очень хорошо подготовились к этому вопросу. В Омской области, например, таких пунктов 37, а в Приморском крае — 28».

Полный список пунктов с одной стороны действительно довольно длинен, но с другой в некоторых областях их сейчас буквально две-три штуки. Например, в Амурской области УЭК сейчас выдают два отделения «Сбербанка» в Благовещенске, в Вологодской области – одно в областном центре и одно в Череповце.

«Вы заходите на сайт уполномоченной организации субъекта, ищете там список адресов пунктов приема заявлений, пунктов выдачи карт, выбираете ближайший к вам, — описывает Попов технологию получения главной российской электронной карты. — Не исключаю, что он будет находиться в центральном городе региона. Могут быть субъекты, где вся активность пока будет сосредоточена в столице. Потом нужно подать заявление, для этого надо обязательно приехать лично и поставить подпись».

Число пунктов выдачи должно расти. Если сейчас три банка-акционера технически готовы размещать на картах свой логотип, то в первом квартале 2013 г. таких будет уже почти 15, считает глава УЭК. «Банк Москвы» занимает активную позицию в столице, и поскольку город активно будет работать с УЭК, то, полагаю, будет работать и банк, — перечисляет он. — Помимо названных, это «Московский индустриальный банк», вологодский банк «Северный кредит» и другие сильные региональные банки».

Как готовиться

По словам руководителя, подготовку заявления и фотографирование пункт выдачи УЭК берет на себя, заранее готовиться не надо. Наконец, нужно выбрать пункт, возможно уже другой, где вы хотите получить карту, и второй раз приехать за ней по истечении 20 дней.

Почти наверняка использование карты будет бесплатным. «Ни регионы, ни федеральная уполномоченная организация плату взимать не будут, — утверждает Попов. — Единственно, банк может брать средства за обслуживание банковского приложения. Как правило, финансовые организации не делают этого. Это конкурентный рынок».

Что можно делать с картой

Как говорят в федеральной уполномоченной организации, платежное приложение на УЭК будет работать сразу же, независимо от того, в каком состоянии находятся электронные услуги региона. Для платежей по карте используется эквайринговая сеть «Сбербанка».

Что касается госуслуг, то с ними вопрос сложнее. Для применения УЭК в медицине, должно быть закончено внедрение медицинских информационных систем. Для авторизации на региональных порталах госуслуг УЭК можно использовать только когда к этому готовы сами сайты, а сейчас Попов оценивает такую готовность на уровне 30% от их общего числа.

На столичном портале можно авторизовываться с помощью УЭК уже сейчас. В УЭК говорят, что заканчивает аналогичную доработку федерального портала госуслуг «Ростелеком» и в начале января авторизация по карте должна заработать и на нем. Таким образом, появление помимо банковского приложения транспортного, медицинского, страхового и др. функционала, зависит в первую очередь от регионов и бизнеса. Такие возможности будут появляться на карте постепенно.

С начала 2013 г. официальный мониторинг оказания конкретных госуслуг при помощи УЭК будет публиковаться в отдельном разделе на сайте CNews. Пока федеральная уполномоченная организация проверяла только готовность регионов к эмиссии. Проверка показала, что выдавать могут все. Подробнее про выдачу, функционал УЭК, сроки и способ окупаемости проекта можно будет прочесть в интервью Алексея Попова, которое скоро будет опубликовано на CNews.

cnews.ru