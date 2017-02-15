Звезды студенческого волейбола Татарстана соберутся в Казани

20 февраля в Казани пройдет Матч звезд студенческой волейбольной лиги РТ. Лучшие игроки вузов Татарстана сразятся на площадке Центра волейбола «Санкт-Петербург».

Матч звезд пройдет как среди команд, составленных из сильнейших игроков мужского чемпионата, так и среди лучших волейболисток женской СВЛ РТ. Участников разделят на две команды: «Запад» и «Восток». Команду «Запад» составят игроки, проживающие в казанской зоне, а в команде «Восток» выступят игроки, проживающие в закамской зоне.

Помимо самой игры участников и зрителей ждет красочное шоу с участием игроков волейбольных клубов «Зенит» и «Динамо», а также выступление черлидеров. Начало матча – в 17.00, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.