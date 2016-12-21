Казанский «Зенит» примет на домашней площадке «Пари Воллей»

Сегодня казанский «Зенит» проведет домашний матч с чемпионом Франции – командой «Пари Воллей». Матч Лиги чемпионов начнется в Центре волейбола «Санкт-Петербург» в 19.00.

В прошлом сезоне «Пари Воллей» сенсационно выиграл чемпионат Франции, семь лет спустя вернув себе титул.

Сохранить чемпионский состав команда не смогла – всех лидеров разобрали, предложив более выгодные финансовые условия. Прежде всего, стоит отметить отъезд в Корею словенского диагонального Мити Гаспарини, который в прошлом сезоне стал вторым бомбардиром французской лиги. Основной связующий Давид Саитта ушел в «Монпелье», опытный либеро Марко Штойервальд вернулся во «Фридрихсхафен», а доигровщик Николас Хоаг перешел в «Милан».

Сейчас практически полностью обновленный парижский клуб идет на 4-м месте в национальном чемпионате, собрав интернациональный состав. Новыми лидерами команды стали бразильцы Тьяго Сенс и Виллиан Франко, чешский доигровщик Камил Баранек, а также португальский связующий Нуно Пинейру. Также в команде играют японец, эстонец и венгр. Главным летним приобретением клуба был блокирующий олимпийской сборной Франции Франк Лафитт, но он получил травму и пять недель назад был прооперирован.

В стартовом матче Лиги чемпионов «Пари Воллей» на своей площадке со счетом 2:0 выигрывал у «Фридрихсхафена», но упустил победу. Это уже не первое обидное поражение столичной команды в этом сезоне – в октябре она в поединке за Суперкубок Франции также на тай-брейке проиграла «Аяччо», сообщает пресс-служба казанского волейбольного клуба.