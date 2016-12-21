В Татарстане при пожаре в ТЦ погибли 50 экзотических животных

Порядка 50 экзотических животных погибли при пожаре в торговом центре «ЦУМ» в городе Чистополь в Татарстане, общая площадь возгорания составила порядка 3 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

Пожар в двухэтажном торговом центре «ЦУМ» размером 40 на 120 метров на улице Ленина начался во вторник вечером. В 02.58 мск пожар был локализован, а в 04.34 мск ликвидировано открытое горение.

По данным МЧС Татарстана, на момент пожара в здании на втором этаже находились около 60 животных выездного зоопарка ООО «ЗооФобус» из Омска. Работникам соседних магазинов удалось спасти четыре обезьяны, пять попугаев и пять рептилий, вытащить остальных помешало сильное задымление. Прибывшим пожарным об оставшихся животных никто не сообщил.

«В огне погибли 46 мелких экзотических животных», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, всего из здания выведены 50 человек. Информации о пострадавших не поступало.