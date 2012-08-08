В результате ДТП госпитализированы 4 человека и повреждено здание продуктового магазина

В 18.10 мск 07.08.2012 года в ЦУКС ГУ МЧС России по РТ от диспетчера 112 поступило сообщение о ДТП на 808 километре федеральной трассы М-7, в районе посёлка Щербаково Высокогорского района. Автомобиль «КамАЗ» въехал в продуктовый магазин площадью 40 кв.м., принадлежащий придорожному комплексу «116 дорог». Автомобиль «КамАЗ» принадлежит ООО «Техноремстрой» (г.Казань). Прибывшие пожарные расчеты и дежурные смены спасателей при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли из деформированных конструкций автомобиля и из-под обрушившихся конструкций здания пострадавших и передали их бригадам скорой медицинской помощи, которые доставили пострадавших в РКБ.

В результате ДТП пострадали 4 человека – 1 женщина и 3 мужчин. Было частично повреждено здание продуктового магазина.

Препятствий для движения на данном участке автодороги другим транспортным средствам нет. Опасения представителей экстренных служб вызвал газовый баллон, обнаруженный в кузове «КамАЗа», в котором, судя по маркировке, находился сжиженный кислород. Позднее на место прибыл представитель ООО «Техноремстрой» и подтвердил, что состояние подозрительного баллона угрозы не представляет.

Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий ДТП: 31человек, 10 единиц техники (в т.ч. от МЧС — 10 человек, 3 единицы техники).