Опубликован график отключений горячего водоснабжения в Казани на июнь

График отключений горячего водоснабжения жилых домов, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети) на июнь 2017 года.

Отключения связаны с проведением текущего и капитального ремонта тепловых сетей.

В связи с текущим ремонтом тепловода №11 от Казанской ТЭЦ — 3 (СЭР) планируется отключение водоснабжения с 6 по 11 июня по адресам:

Волгоградская, 2, 4, 6, 18;

Декабристов, 150, 156;

пр.Ибрагимова, 28а, 32/30, 32а, 34;

пр.Ямашева, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

В связи с опрессовкой и текущим ремонтом тепловода №13 от Казанской ТЭЦ — 3 (СЭР) и ремонтом теплофикационного оборудования Казанской ТЭЦ-3 с 28 июня по 13 июля воды не будет по адресам:

Беломорская, 69 (кв «Б»), 81, 83;

Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43/1, 43/2, 43/4, 43в, 50а;

Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;

Шатурская, 250.

В связи с текущим ремонтом тепловода №18 от котельной «Савиново» (ВЭР) с 13 по 25 июня горячей воды не будет по адресам:

пр.Амирхана, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109;

Бондаренко, 3б;

Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30;

Мусина, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;

Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15б, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39.

В связи с текущим ремонтом тепловода №21 от котельных «Горки», «Азино» горячей воды не будет с 27 июня по 10 июля в микрорайонах 1, 2, 3, 3а, 4, 5, Азино-2, ЖК «Изумрудный город», ЖК «Вербный», ЖК «Аспера Астра» в жилых домах:

Ч.Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11;

С.Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21;

Вербная, 1, 1а;

Габишева, 45;

Академика Завойского, 3, 5, 7, 11а, 17, 17а, 21, 25;

Кул Гали, 27, 34, 36, 38;

Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 37, 45, 51, 55, 57, 59;

Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56;

Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

пр.Победы, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106;

Ю.Фучика, 78, 82, 84, 86, 86а, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

График проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей ОАО «Казэнерго» на 2017 год, в соответствии с которым будут проводиться отключения горячего водоснабжения в Казани в межотопительный период, был ранее опубликован на портале KZN.RU.