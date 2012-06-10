SMS-сообщения на татарском языке

В Министерство информатизации и связи Республики Татарстан поступают обращения граждан, активно пользующихся услугами сотовой связи, с просьбой о предоставлении возможности использования услуги SMS на татарском языке.

Татарский язык является государственным языком Республики Татарстан наряду с русским языком. Существуют населенные пункты, где лица татарской национальности общаются исключительно на татарском языке. Большим спросом у населения пользуются услуги SMS-сообщений ввиду их доступной стоимости.

Однако, ввиду того, что часть населения Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации свободно владеет лишь татарским языком, общение посредством SMS-сообщений на русском языке вызывает сложности. Решение этого вопроса будет иметь огромное значение для свыше пяти миллионов татар, проживающих на территории Российской Федерации, а так же крупных диаспор, проживающих за рубежом.

Практическая возможность набора татарского текста появится после добавления к существующему стандартному алфавиту в мобильных устройствах шести букв татарского языка. Учитывая вышеизложенное, Приказом Министерства Информатизации и связи Республики Татарстан № П-59 от 06.06.2012 создана рабочая группа по рассмотрению проектов в области перевода на татарский язык программного обеспечения для мобильных устройств связи.

Цель создания рабочей группы — подготовка предложений по составлению англо-татарской терминологической базы для внедрения программного обеспечения на татарском языке в современные мобильные устройства и внесения изменений в оборудование SMS-центров операторов подвижной связи для транслитерации символов татарской письменности.

Данная рабочая группа планирует рассматривать разработки в области перевода на татарский язык программного обеспечения для мобильных устройств связи, в том числе татарской локализации операционной системы Android, а также выработать предложения по утверждению англо-татарской терминологической базы, раскладки клавиатуры для комфортного ввода текста на татарском языке, принципов перевода интерфейса операционных систем на татарский язык и корректной доставки SMS-сообщений на устройствах с отсутствием татарских шрифтов.