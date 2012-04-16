В Татарстане зафиксирован всплеск киберпреступности

За первые 3 месяца текущего года на территории Татарстана (в Казани и Набережных Челнах) было возбуждено десять уголовных дел по ряду преступлений, совершенных в области высоких технологий. Как поведал накануне репортёрам замначальника отдела «К» Министерства внутренних дел РФ по РТ Евгений Алексеев, дела были заведены сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: №№ 242, 159, 272, 165 («Изготовление и оборот порноматериалов», «Мошенничество», «Незаконный доступ к компьютерной информации», «Причинение ущерба обманным путём или злоупотребления доверием» соответственно).

На сегодняшний день наибольшую социальную опасность представляют преступления, связанные с распространением детского порно в Интернете, телефонным- и интернет-мошенничеством, неправомерным доступом к компьютерной информации, а также распространением различных вредоносных программ.

Главной сложностью в раскрытии описанных преступлений является расположение интернет-порталов, на которых совершаются подобные деяния, на зарубежных серверах (около 70%).

Наряду с этим, в геометрической прогрессии растёт число мошеннических деяний в дистанционном банковском обслуживании и т.н. «SMS-мошенничество». Для киберпреступности характерна самоликвидация вируса, уничтожающего всю информацию, имеющуюся на компьютерах, что значительно усложняет раскрытие преступлений подобного рода, резюмирует «Татар-информ».