В Челны из Казани за 250 рублей: новый автовокзал Восточный

В Казани завершается строительство автовокзала «Восточный» модульного типа с прилегающей автостоянкой площадью 1 га. Его официальное открытие состоится уже в ближайшее время.

Новый автовокзал расположен на пересечении улиц Аграрная и Жиганова у агропромпарка «Казань».

С него будут организованы автобусные маршруты в населенные пункты восточного направления — Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Мензелинск, Тюлячи, Богатые Сабы и другие. На маршрутах будут курсировать комфортабельные автобусы, отвечающие всем требованиям безопасности. Пропускная способность составит до 300 автобусов в сутки.

В здании предусмотрены зал ожидания, кассы, комната матери и ребенка, кафетерий, комната отдыха для водителей.

Новый современный автовокзал привлекателен не только комфортными и безопасными условиями обслуживания, но и ценовой политикой. В частности, стоимость билетов по популярному и востребованному маршруту Казань-Набережные Челны в первое время составит 250 рублей.

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