Путин разрешил транзит с Украины в Казахстан в опломбированных вагонах

Указ президента, в котором называются условия транзита с Украины в Казахстан через Россию, опубликован на портале правовой информации.

Указ предписывает, что все автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины в Казахстан транзитом через Россию должны осуществляться только с территории Белоруссии.

Емкости, в которых находятся товары, должны быть снабжены «средствами идентификации (пломбами), в том числе функционирующими на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», говорится в указе. Речь идет как о железнодорожном транспорте, так и об автомобильном.

​Согласно идентификации, оборудование ГЛОНАСС будет устанавливаться и сниматься при въезде и выезде на российскую территорию. Для этого будут оборудованы специальные контрольные пункты.

Водители, которые въезжают в Россию, должны будут получить учетные талоны, а при выезде — сдавать их. Если водитель будет замечен в нарушениях применения ГЛОНАСС, то талон будет считаться недействительным.

1 января Россия ликвидировала зону свободной торговли с Украиной. Это произошло после того, как представители России, Украины и Евросоюза за несколько раундов переговоров не смогли прийти к компромиссу по поводу применения экономических статей договора об ассоциации между Киевом и Брюсселем.

Кроме того, вступило в силу эмбарго на ряд украинских продуктов (мясо, рыбу, молочную продукцию, фрукты, овощи и орехи)

Россия, Белоруссия и Казахстан входят в Таможенный союзе. Белоруссия и Казахстан не намерены вводить санкции в отношении украинской продукции.