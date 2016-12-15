Изменилось расписание пригородного поезда «Казань-Аэропорт»

В расписание пригородного поезда «Казань-Аэропорт» внесены изменения. Теперь время отправления электрички из Казани — в 00.01, 8.23, 10.25, 12.25, 14.45, 18.05, 19.47 и 21.40. Из аэропорта — в 06.35, 09.10, 11.30, 13.20, 17.15, 18.53, 20.40 и 22.35.

Напоминаем, что все изменения в расписании, маршруты, а также стоимость проезда можно оперативно узнать с помощью мобильного приложения «Пригород».

Материал предоставлен пресс-службой

Пригородной пассажирской компании ОАО «Содружество».