В Казани организуют бюро транспортного планирования

Бюро транспортного планирования появится в Казани, сообщил на деловом понедельнике в мэрии Казани начальник управления градостроительства и архитектуры Владимир Фомин.

Он сообщил, что НИИ Генплана Москвы разработало для Казани транспортную модель, для её использования и нужно Бюро. «Задача новой структуры – комплексный учет стратегического развития с точки зрения транспортной обеспеченности важных городских территорий и объектов, в том числе новых общественных пространств, включая пешеходные потоки и места проведения массовых мероприятий», — отметил он.

При этом Бюро будет заниматься не только общегородским, но локальным мастер-планом территорий. Подобные структуры созданы во многих городах – Вене, Милане, Мюнхене и они доказали свою эффективность. Комитет по транспорту в Казани занимается лишь оперативным управлением, для стратегического транспортного планирования необходимо специальное программное обеспечение, которое позволит анализировать весь комплекс транспортных проблем.

При этом, как отметил Фомин, часть пути уже пройдена. Так в городе уже работает АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением), которая ведет мониторинг дорожной ситуации, а также сбор, анализ и хранение данных с камер и датчиков, которые можно использовать при построении и обновлении транспортной модели города.

В качестве примера транспортного планирования Фомин привел моделирование территории Горкинско-Аметьевского леса. Оно показало, что нецелесообразно разрезать лесной массив дорогой (которая была заложена в старом проекте планировки и должна была выйти на проспект Победы). В итоге трасса была выведена за пределы лесного массива и позволит его сохранить.