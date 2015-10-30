1024 бесплатные точки доступа Wi-Fi в Татарстане

В Республике Татарстан продолжается активное развитие телекоммуникационной инфраструктуры. В соответствии с планами развития отрасли связи, утвержденными Министерством информатизации и связи Республики Татарстан, услуги связи становятся все более доступными для населения.
В результате планомерной деятельности Министерства информатизации и связи Республики Татарстан на сегодняшний день в торгово-развлекательных центрах, кафе, ресторанах и других местах массового скопления людей установлено 1024 бесплатные точки доступа Wi-Fi.
Реализация таких проектов, как «Бесплатный Wi-Fi для жителей Казани», позволит в будущем создать обширную бесшовную среду, в которой можно будет подключиться к Интернету повсеместно без каких-либо проблем.
Адреса бесплатных точек доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi
|Адрес
|Объект
|Оператор связи
|Кафе-рестораны
|Альметьевск, К.Цеткин, 23
|Дом татарской кулинарии
|Таттелеком
|Альметьевск, Ленина, 21 а
|Mакдональдс
|ВымпелКом
|Альметьевск, Ленина, 23
|Mакдональдс
|Таттелеком
|Альметьевск, Ленина, 2а
|Большой казан
|Таттелеком
|Альметьевск, Лермонтова, 16
|Роддом
|Таттелеком
|Альметьевск, Тукая, 25
|Старый амбар
|Таттелеком
|Альметьевск, Чехова, 33
|кафе
|Таттелеком
|Бугульма, М.Джалиля, 5
|Дэ Жа Вю
|Таттелеком
|Бугульма, Нефтяников, 31
|Аристократ
|Таттелеком
|Буинский район,
с.Адав-Тулумбаево
|Тамак
|Таттелеком
|Верхнеуслонский район, д.Савино
|ГСОК «Казань» Ресторан
|Таттелеком
|Елабуга, пр.Нефтянников, 21
|кафе Шишка
|Таттелеком
|Елабуга,
Интернациональная, 16а
|ООО Центр
|Таттелеком
|Зеленодольск, Маркса, 39
|пиццерия «Pizzeria
|Таттелеком
|Казань, Кутуя, 16
|Старый амбар
|Таттелеком
|Казань, Кутуя, 16
|Старый амбар
|Казань, Кутуя, 161
|Арзан
|Казань, Адоратского, 15а
|Троя
|Казань, Глушко, 17
|Окинава
|Казань, Губкина, 52а
|Водолей
|Казань, Астрономическая, 7
|Сытый Папа
|Таттелеком
|Казань, Б.Красная, 34/12
|Кабачок под Абажуром
|Таттелеком
|Казань, Баумана, 51
|Дамас
|Таттелеком
|Казань, Баумана, 70а
|Mакдональдс
|ВымпелКом
|Казань, Баумана, 70а
|Mакдональдс
|Таттелеком
|Казань, Б.Касимовых, 22 (Мавлютова, 7)
|Пражский лев
|Казань, Б.Касимовых, 38
|Танго
|Казань, Восстания, 52
|Евромалком
|Казань, Кайбицкой, 6а
|Старый амбар
|Казань, Гафури, 50/4
|Столовая
|Таттелеком
|Казань, Горсоветская, 172
|Пронто-Казань
|Казань, Даурская, 40
|Йокосо-Казань
|Казань, Декабристов, 119а
|Арт-Камин
|Казань, Маркса 55
|Перекресток Джаза
|Таттелеком
|Казань, М.Красная, 13
|Малабар
|Таттелеком
|Казань, Чуйкова, 23в
|Старый амбар
|Казань, Маяковского, 24а
|Маяковский. Жёлтая кофта
|Таттелеком
|Казань, Муштари, 11/43
|Галерея Кухонь Народов Мира, Зимний сад
|Таттелеком
|Казань, Набережная Казанки
|Лав-стори
|ЛайНет
|Казань, Нариманова, 62
|Миллят йорты
|Таттелеком
|Казань,
Ниже-Зареченская дамба
|Круиз МосИнвест
|Таттелеком
|Казань, Ноксинский Спуск, 45
|Фонарь
|Казань, Павлюхина, 100
|Кафе
|Казань, Павлюхина, 112 к.1
|Астория
|Таттелеком
|Казань, Петербургская, 1
|Il-патио
|Таттелеком
|Казань, Победы пр., 17
|NIAL
|Казань, Победы пр., 18б
|Шекили
|Казань, Пр.Победы, 91, Южный
|«Guinness Pub»
|Таттелеком
|Казань, Право-Булачная, 33
|Старый амбар
|Казань, Право-Булачная, 33/1
|кафе «Старый амбар
|Таттелеком
|Казань, Профсоюзная, 4
|Kremlin, клуб «Политика
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 1/55а
|Все Свои 1эт
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 1/55а
|Облепиха 2эт
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 21
|Пиццерия-«DonItaliano
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 23
|ХМЕЛЬНАЯ №1″
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 3
|Гин-но-Таки
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 3/36
|Шоколадница
|Таттелеком
|Казань, Зорге, 66А
|Mакдональдс
|Таттелеком
|Казань, Зорге, 68
|Аура
|Казань, Саид-Галеева, 4
|Mакдональдс
|ВымпелКом
|Казань, Саид-Галеева, 4
|Mакдональдс
|Таттелеком
|Казань, Сафиуллина, 5в
|Хан сарай
|Казань, Хакима, 41
|Арабика
|Казань, Хакима, 60
|Вилла Ванила
|Казань, Сиб.тракт, 20
|БРАТТА
|Казань, Сиб.тракт, 22
|Магнолия
|Казань, Сиб.тракт, 10а
|Ниневия
|Таттелеком
|Казань, Спартаковская, 2
|Старый амбар
|Казань, Татарстан, 53
|Пиросмания
|Казань, Ф.Амирхана пр., 41
|Пять кружек
|Казань, Ф.Амирхана пр., 69в
|Старый амбар
|Казань, Фрунзе, 5
|Старый амбар
|Казань, Бигичева, 2
|Летнее Кафе
|Казань, Бигичева, 3
|Окинава
|Казань, Чистопольская, 19а
|Янгбар
|Казань, Чистопольская, 70
|Пирушка
|Казань, Чистопольская, 75
|БАР
|Казань, Фучика, 90
|Биляр
|Казань, Ямашева, 17
|Старый амбар
|Казань, Ямашева, 37а
|Forrest
|Казань, Ямашева, 542
|Камин
|Казань, Ямашева, 69
|Сытый папа
|Казань, Ямашева, 69 Б
|Mакдональдс
|ВымпелКом
|Казань, Ямашева, 82
|Окинава
|Казань, Ямашева, 92а
|Бакинский дворик
|Н.Челны,
Набережночелнинский, 3а
|Макдональдс
|Таттелеком
|Н.Челны, Сююмбике, 51
|Старый амбар
|Таттелеком
|Н.Челны, 1/01 (Московский, 153)
|Ашсу
|Н.Челны, 1/11а
(Энтузиастов, 19а)
|Искушение
|Н.Челны, 1/13 (Вахитова, 17)
|Столовая №67
|Н.Челны, 1/13 (Вахитова, 17)
|Ху-кафе ЛОФТ
|Н.Челны, 1/14 (Вахитова, 15)
|Time-сквер
|Н.Челны, 1/15 (Рубаненко, 10)
|Hookan place
|Н.Челны, 1/09а
|Винтаж
|Н.Челны, 2/18 (Туфана, 12)
|Старый амбар
|Н.Челны, 2/07 (Туфана, 8)
|Uno momento
|Н.Челны, 3/01 (Мира, 52/16)
|KRUGOVOROT
|Н.Челны, 3/01 (Мира, 52/16)
|Cafe del Mar
|Н.Челны, 3/01а
|Galaxy
|Н.Челны, 3/18 (Рубаненко, 7)
|Под абажуром
|Н.Челны, 4/03 (Московский, 105)
|Vint&Club
|Н.Челны, 4/09 (Туфана, 5)
|Bibliotheke
|Н.Челны, 4/09 (Туфана, 5)
|Алания
|Н.Челны, 5/02а
|Черри-бар
|Н.Челны, 5/02а
|Барбарис
|Н.Челны, 6/01
|Своя пекарня
|Н.Челны, 6/01
|Shisha
|Н.Челны, 7/20
|Старый амбар
|Н.Челны, 7/27а (Мира, 34а)
|Тута
|Н.Челны, 11/14а (Мира, 25а)
|Mishka
|Н.Челны, 11/14а (Мира, 25а)
|Chicago
|Н.Челны, 12/31
|Боска
|Н.Челны, 15/7
|Ранчо
|Н.Челны, 18/05
|Добрый пекарь
|Н.Челны, 18/5а
|Максимилианс
|Н.Челны, 28/08
(Автозаводский, 29)
|Ватрушка
|Н.Челны, 30/10 (Вахитова, 14)
|KFC
|Н.Челны, 30/2а
|Friends
|Н.Челны, 30/2а
|Friends
|Н.Челны, 30/2а
|Чайна Таун
|Н.Челны, 30/4а (Вахитова, 20а)
|Мама-Пицца
|Н.Челны, 30/5а
|Burger King
|Н.Челны, 40/3а (Усманова, 25)
|Телега
|Н.Челны, 40/6а (Усманова, 31)
|Snooker
|Н.Челны, 41/4б
|Peter`s
|Н.Челны, 42/02 (Туфана, 38)
|Гин-но Таки
|Н.Челны, 43/02 (Туфана, 26)
|Своя пекарня
|Н.Челны, 44/11б (Усманова, 85б)
|Барон
|Н.Челны, 44/203
|ЧайХана
|Н.Челны, 45/04 (Сююмбике, 51)
|Старый амбар
|Н.Челны, 52/20а
|Своя пекарня
|Н.Челны, 56/14 (Московский, 90)
|ПивовароФФ
|Н.Челны, 8/32а
(М.Джалиля, 58а)
|Чечевича
|Н.Челны, Вахитова, 13А
|Макдональдс
|ВымпелКом
|Н.Челны, Гагарина, 25
|Burger King
|Н.Челны, Гэс 10/20а
(М.Джалиля, 88)
|Булочная
|Н.Челны, Зяб 14/12а (Тан, 231а)
|Subway
|Н.Челны, Зяб 17/1а
|Chicago
|Н.Челны, Зяб 17/11а
|Своя пекарня
|Н.Челны, Зяб, 18/38а (Сармановский, 48а)
|Шири Хари
|Н.Челны, Мира, 3
|BEANHEARTS COFFEE
|Н.Челны, Мира, 3
|Pronto
|Н.Челны, Мира, 31а/1
|Killfish discount bar
|Н.Челны, Мира, 31а/1
|Gosti
|Н.Челны, Мира, 50а
|BEANHEARTS COFFEE
|Н.Челны, Московский, 136
|Мороженое
|Н.Челны,
Набережночелнинский, 62
|Chill Out restaurant & karaoke
|Н.Челны, Сююмбике, 219
|BEANHEARTS COFFEE
|Н.Челны, Чулман, 65
|Филин Pasteria
|Н.Челны, Чулман, 65
|Altor Pizza
|Н.Челны, Чулман, 65
|МОСТ
|Н.Челны, Усманова, 28а (40/06а)
|Снукер
|Таттелеком
|Н.Челны, Яшьлек, 14
|Burger King
|Н-камск, Химиков, 86
|Пиццерия Пеперони
|Таттелеком
|Н-камск, Бызова, 4
|Fad Pizza
|Н-камск, Вахитова, 12
|Кантри Бар
|Н-камск, Гагарина, 25, Эссен
|кафе Шокомама
|Таттелеком
|Н-камск, Гагарина, 7в
|Varis
|Таттелеком
|Н-камск, Лемаева, 4
|Радуга вкуса
|Н-камск, Лемаева, 6
|Арба
|Н-камск, Лесная, 35а
|Fad Pizza
|Н-камск, Менделеева, 37а
|Presto!
|Н-камск, Менделеева, 54
|Zebra
|Н-камск, Мира, 18а
|Старый амбар
|Н-камск, Мира, 38б
|Шар
|Н-камск, Мира, 52а
|Чайна таун
|Н-камск, Мира, 72а
|Кино
|Н-камск, Строителей, 45а
|Coffee Studio
|Н-камск, Строителей, 9а
|Пиццерия Пеперони
|Таттелеком
|Н-камск, Студенческая, 14а
|Сели поели
|Таттелеком
|Н-камск, Химиков, 18
|Pronto
|Н-камск, Химиков, 38А
|Макдональдс
|ВымпелКом
|Н-камск, Химиков, 49а
|Марракеш
|Н-камск, Химиков, 50б
|Тантуни-кебаб
|Н-камск, Химиков, 53
|ОК
|Н-камск, Химиков, 53
|Кальянный зал
|Н-камск, Химиков, 54б
|Presto!
|Н-камск, Химиков, 86
|Бернард
|Н-камск, Юности, 14б
|Бахор
|Н-камск, Юности, 16б
|Старый амбар
|Нурлат, Советская, 183
|Сити-Пицца
|Таттелеком
|Отели-гостиницы
|Азнакаево, Марджани, 24
|гостиница Оазис
|Таттелеком
|Альметьевск, Цеткина, 23
|Миллер Отель
|Таттелеком
|Альметьевск, Нефтяников, 10
|Султанмурат
|Таттелеком
|Альметьевск, Пушкина, 66
|Виардо
|Таттелеком
|Альметьевск, Толстого, 11
|Нефтяник
|Таттелеком
|Альметьевск, Шевченко, 15а
|Хоккеист»
|Таттелеком
|Альметьевск, Шевченко, 48
|Восход
|Таттелеком
|Болгар, Горького, 30
|Регина
|Таттелеком
|Бугульма, Гафиатуллина, 50
|Бугульма
|Таттелеком
|Буинский р-н, с.Мещеряково, Сосновая, 1
|Орхидея
|Таттелеком
|Буинский р-н, с.Мещеряково, Сосновая, 2
|Орхидея
|Таттелеком
|Верхнеуслонский район, д.Савино
|Каскад
|Таттелеком
|Высокогорский р-н, п.Киндери, Лесная, 1
|комплекс Дубаи
|Таттелеком
|Зеленодольский р-н, п.Васильево
санаторий Васильевский
|УНИКС
|Таттелеком
|Казань, пос.Петровский
|Регина
|Таттелеком
|Казань, Королева, 19
|Фортес
|Казань, Ахтямова, 1
|Атлантик
|Казань, Б.Красная, 119
|Регина
|Казань, Вишневского, 21
|Булгар
|Казань, Вишневского, 21
|Булгар
|Таттелеком
|Казань, Восстания, 119
|Троя
|Казань, Ибрагимова, 17
|Дунай
|Казань, Калинина, 69
|Приют
|Казань, Кремлевская, 15/25
|Джузеппе
|Таттелеком
|Казань, Левобулачная, 36/1
|Булак
|Таттелеком
|Казань, Односторонка Гривки, 1
|Амакс Сафар отель
|ЛайНет
|Казань, Парижской Коммуны, 25 (Тукая, 39)
|Этника
|Казань, Победы, 78
|Чишмяле
|Казань, Саид-Галеева, 1
|Волга
|Таттелеком
|Казань, Саид-Галеева, 25
|Казаньоргсинтез
|Таттелеком
|Казань, Университетская, 9
|Регина
|Таттелеком
|Казань, Ферма 2
|КГАУ
|Таттелеком
|Казань, Фучика, 82
|Зилант
|Н.Челны,Сююмбике, 33 (14/06)
|Расстал
|Таттелеком
|Н.Челны, 2/16
|Арбат
|Н.Челны, 12/12а
|Costa
|Н.Челны, 22/15 (Татарстан, 9)
|Арена
|Н.Челны, Форт Диалог
|гост.Премьер
|Н.Челны, Рубаненко, 12 (1/16)
|гост.Камаз
|Таттелеком
|Н.Челны, Гидростроителей, 18A
|гост.Татарстан
|Таттелеком
|Н.Челны, Казанский, 30
|Вояж
|Н-камск, Строителей, 18
|гост. Кама
|Таттелеком
|Н-камск, Ахтубинская, 8
|Гост.Ял
|Таттелеком
|Н-камск, Гагарина, 37
|Синема Парк
|Н-камск, Юности, 20
|Дом иностранных специалистов
|Таттелеком
|Н-камск, Юности, 22
|Дом иностранных специалистов
|Таттелеком
|Тукаевский район, с.Биклянь, Чкалова, 30а
|гост. Бегишево
|Таттелеком
|Чистополь, Ленина, 32а
|гост.Чистополь
|Таттелеком
|Чистополь, Энгельса, 118А
|гостиница «Акация
|Таттелеком
|Клубы
|Бугульма, Джалиля, 31
|Дом Техники
|Таттелеком
|Заинск, Энергетиков, 6а
|ДК Энергетик
|Таттелеком
|Казань, Кремлевская дамба, 1
|Клуб Ферзь
|Таттелеком
|Казань, Ершова, 14
|ХОттабыч
|Таттелеком
|Казань, Островского, 8/1
|ХОттабыч
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 15/25
|Алладин
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 17
|АРЕНА
|Таттелеком
|Н.Челны, 1/02
|НУР
|Н.Челны, 3/02
|Батыр
|Н.Челны, 07/20п (Мира, 24п)
|Zажигалка
|Н.Челны, 17/14 (Мира, 59)
|Шатлык
|Н.Челны, 20/7а
|Заман
|Н.Челны, 22/4
|дворец творчества
|Н.Челны, 59/23 (Кол Гали, 15)
|Золотой шар
|Н.Челны, Зяб 17а/1 (Набережночелнинский, 7)
|ДДК Бумажник
|Н-камск, 30 Лет Победы, 5б
|Дружба
|Н-камск, 30 Лет Победы, 8
|Ледовый дворец
|Н-камск, 30 Лет Победы, 8
|ХK Нефтехимик
|Н-камск, Корабельная, 33
|Лагуна
|Таттелеком
|Н-камск, Сююмбике, 46
|Парадиз
|Таттелеком
|Н-камск, Химиков, 18
|Третий шар
|Н-камск, Юности, 7
|Титан
|Общежития
|Альметьевск, К.Цеткина, 24
|общ. Торг.техн.
|Таттелеком
|Альметьевск, Тукая, 41а
|общ. АГНИ
|Таттелеком
|Казань, Деревня Универсиады, 1-30,
|Деревня Универсиады
|Таттелеком
|Казань, 2-я Юго-Западная, 26
|общ. КГЭУ
|Таттелеком
|Казань, 2-я Юго-Западная, 26а
|общ. КГЭУ
|Таттелеком
|Казань, А.Кутуя, 2/17
|общ. №6 КГУ
|Таттелеком
|Казань, Аделя Кутуя, 2б
|общ. №3 КГУ
|Таттелеком
|Казань, Б.Красная, 18
|общ. №2 КГТУ
|Таттелеком
|Казань, Б.Красная, 7/9
|общ. №1 КГТУ
|Таттелеком
|Казань, Бутлерова, 6
|общ. КФУ
|ЛайНет
|Казань, Галеева, 3
|общ. электротехникума связи
|Таттелеком
|Казань, Гвардейская, 32
|общ. №5 КГУ
|Таттелеком
|Казань, Губкина, 11
|общ №1 ТГГПУ
|Таттелеком
|Казань, Зеленая, 2
|общ. №4 КГСАУ
|Таттелеком
|Казань, Зеленая, 2, правое крыло, 9 эт.
|Общ. №4 КГСАУ
|Таттелеком
|Казань, Зеленая, 2, левое крыло 6 эт.
|Общ. №4 КГСАУ
|Таттелеком
|Казань, Зеленая, 2, левое крыло 8 эт.
|Общ. №4 КГСАУ
|Таттелеком
|Казань, Зеленая, 2, правое крыло 4 эт.
|Общ. №4 КГСАУ
|Таттелеком
|Казань, Зеленая, 2, правое крыло 6 эт
|Общ. №4 КГСАУ
|Таттелеком
|Казань, Зеленая, 2, правое крыло 8 эт
|Общ. №4 КГСАУ
|Таттелеком
|Казань, К.Маркса, 68
|КХТИ
|Таттелеком
|Казань, Калинина, 19
|Общ. №5б КГСАУ
|Таттелеком
|Казань, Кирпичникова, 11
|общ. №3 КГТУ
|Таттелеком
|Казань, Кирпичникова, 13/12
|общ. №3 КГТУ
|Таттелеком
|Казань, Кирпичникова, 6
|общ. №3 КГМУ
|Таттелеком
|Казань, Короленко, 85
|общ. №4 КГТУ
|Таттелеком
|Казань, Красной Позиции, 2а
|общ. №4 КГУ
|Таттелеком
|Казань, Красной Позиции, 6
|общ. №1 КГУ
|Таттелеком
|Казань, Красной Позиции, 6а
|общ. №2 КГУ
|Таттелеком
|Казань, Маяковского, 11
|общ. №1 КГМУ
|Таттелеком
|Казань, Н.Ершова, 30
|общ. №5 КГТУ
|Таттелеком
|Казань, Пионерская, 14
|КГМУ,общ. №4; 2 этаж
|Таттелеком
|Казань, Пионерская, 14
|КГМУ,общ. №4; 4 этаж
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 32
|КФУ общ.2
|ЛайНет
|Казань, Сиб.тракт, 12
|КГТУ им.Кирова (КХТИ)
|Таттелеком
|Казань, Сиб.Тракт, 35/1
|общ. КГАВМ
|Таттелеком
|Казань, Сиб. Тракт, 35/4
|общ.КГАВМ
|Таттелеком
|Казань, Сиб.тракт, 6
|общ. ГосКонсерватория
|Таттелеком
|Казань, Товарищеская, 30
|общ. №6 КГТУ
|Таттелеком
|Казань, Товарищеская, 30а
|общ. №7 КГТУ
|Таттелеком
|Казань, Товарищеская, 31а
|общ. №1 КГТУ
|Таттелеком
|Казань, Товарищеская, 31б
|общ. №2 КГТУ
|Таттелеком
|Казань, Товарищеская, 32
|общ. №5 КГТУ
|Таттелеком
|Казань, Товарищеская, 32а
|общ. №6 КГТУ
|Таттелеком
|Казань, Товарищеская, 40б
|общ. №4 КГТУ
|Таттелеком
|Казань, Ферма, 2
|общ.КГАУ
|Таттелеком
|Лениногорск, Ленина, 2а
|общ.Нефтяного техн.
|Таттелеком
|Н.Челны, Мира, 17а
|общ.ИНЭКА,блок 1А
|Таттелеком
|Н.Челны, Мира, 17б
|общ.ИНЭКА,блок 2Б
|Таттелеком
|Н.Челны, Мира, 17в
|общ.ИНЭКА,блок 3А
|Таттелеком
|Н.Челны, Мира, 17г
|общ.ИНЭКА,блок 4Б
|Таттелеком
|Н.Челны,
Набережночелнинский, 24
|общ.НГПИ
|Таттелеком
|Н.Челны, Беляева, 7/97
|общ.НГТТИ
|Таттелеком
|Н.Челны, Низаметдинова, 1б
|общ.КамГИФК
|Таттелеком
|Н-камск, 30 лет Победы, 11
|общ.медколледж
|Таттелеком
|пгт.Тетюши
|общ. Сельхозтехникума
|Таттелеком
|Учебные заведения
|пгт.Аксубаево, Мазилина, 2
|техникум универсальных технологий
|Таттелеком
|Альметьевск, Цеткина, 22
|Торговый техникум
|Таттелеком
|Альметьевск, М.Джалиля, 9
|АГИМС
|Таттелеком
|Альметьевск, Марджани, 82
|Медресе Фахретдина
|Таттелеком
|Альметьевск, Тельмана, 53
|АГНИ
|Таттелеком
|Арск, Вагизовых, 14
|Педколледж
|Таттелеком
|п.г.т. Богатые Сабы
|Сабантуй
|Таттелеком
|Бугульма, Ленина, 135
|Бугульминский аграрный колледж»
|Таттелеком
|Буинск, Розы Люксембург, 157
|Дом Культуры
|Таттелеком
|Елабуга, Казанская, 89
|ЕГПУ
|Таттелеком
|Елабуга, Набережная, 7
|Училище культуры и искусств
|Таттелеком
|Казань, Азинская 2-Я, 7а
|Академия правосудия
|Казань, Газовая, 19
|Исламский Университет
|Казань, Галеева, 4
|Медицинская Академия
|Таттелеком
|Казань, Галеева, 6
|Медицинская Академия
|Таттелеком
|Казань, Достоевского, 10
|ИГСЗ
|Таттелеком
|Казань, Журналистов, 6а
|Гуманитарная Академия
|Казань, Маркса, 65
|КГАУ
|ВымпелКом
|Казань, Маркса, 65
|КГАУ
|Таттелеком
|Казань, Карбышева, 64
|Автотранспортный техникум
|Казань, Копылова, 5 (Белинского, 1)
|Сагадат
|Казань, Космонавтов, 39
|Академия Туризма
|Таттелеком
|Казань,
Латышских Стрелков, 23
|Медколледж
|Казань, Оренбургский тр, 142
|Медакадемия
|Таттелеком
|Казань, Попова, 21
|Школа-интернат
|Таттелеком
|Казань, Серова, 7
|ТРО ОООИ ВОС РТ
|Казань, Сиб.Тракт, 35
|КГАВМ читальный зал
|Таттелеком
|Казань, Ферма-2
|Агрономический ф.уч.зд. №2 КГАУ
|Таттелеком
|Казань, Ферма-2
|Агрономический ф.уч.здание №2 КГАУ 2-й этаж левое крыло
|Таттелеком
|Казань, Ферма-2
|Механический ф. КГАУ
|Таттелеком
|Казань, Ферма-2, 53
|КГАУ
|ВымпелКом
|Казань, Ферма-2, 79а
|КГАУ
|ВымпелКом
|Казань, Ферма-2, 79а
|КГАУ
|ЛайНет
|Казань, Мавлютова, 34
|Медколледж
|Камско-Устьинский р-он, с.Кирельское, Нижняя, 6
|Кирельская СОШ
|Таттелеком
|Лениногорск, Кутузова, 14
|Колледж
|Таттелеком
|Н.Челны, Ямашева, 33
(ГЭС 9/10)
|ИНЭКА (КамПИ)
инженерно-строительный ф.
|Таттелеком
|Н.Челны, пр.Мира, 68/19 (1/18)
|ИНЭКА головное здание
|Таттелеком
|Н.Челны, пр.Мира, жилой район XVIA корпус V
|ИНЭКА, учебно-библиотечный корпус
|Таттелеком
|Н.Челны, пр.Мира, жилой район XVIA корпус VI
|ИНЭКА, автомеханический факультет
|Таттелеком
|Н.Челны, пр.Мира, жилой район XVIA корпус VII
|ИНЭКА, К-2
|Таттелеком
|Н.Челны, пр.Московский, 95
|НГТТИ
|Таттелеком
|Н.Челны, Набережночелнинский, 54, 12
|ИСГЗ
|Таттелеком
|Н.Челны, пр.Сююмбике, 10а
|Филиал КГУ
|Таттелеком
|Н.Челны, 1/16 (Рубаненко, 12)
|НУР
|Н.Челны, 2/18 (Туфана, 12)
|Cambridge
|Н.Челны, 18/08
(Школьный б., 8)
|Детская Школа
Театрального Искусства
|Н.Челны, 18/09
(Школьный б., 2)
|Межшкольный учебный комбинат №72
|Н.Челны, 25/14 (Татарстан, 10)
|ТИСБИ
|Н.Челны, 28/16 (Мира, 76)
|Камский Институт
|Н.Челны, 39/17 (Касимова, 3)
|Экономико-юридическая академия
|Н.Челны, 48/14 (Чулман, 112)
|Институт искусств и дизайна
|Н.Челны, 50/18а
(Усманова, 139)
|Институт искусств и дизайна
|Н.Челны, 56/04 (Беляева, 3)
|Педколледж
|Н.Челны, Королева, 1а
|КАИ
|Н.Челны, Беляева, 3
|Педколледж
|Таттелеком
|Н.Челны,
Железнодорожников, 16
|НГПИ
|Таттелеком
|Н.Челны, Мелиораторная, 81
|Филиал ВИПК МВД
|Н.Челны, Моторная, 308
|Техколледж
|Н.Челны, Низаметдинова, 28
|НГПИ
|Таттелеком
|Н.Челны, Орловская, 7
|Медколледж
|Н.Челны, Московский, 95 (8/02)
|НГТТИ
|Н.Челны, Студенческая, 21
|КамГИФК
|Таттелеком
|Н-камск, 30 Лет Победы, 5а
|Химико-технологический инст.
|Н-камск, Ахтубинская, 2
|Гуманитарно-экономический инст.
|Н-камск, Ахтубинская, 4
|Инст. информационных технологий
|Н-камск, Спортивная, 1
|Медколледж
|Таттелеком
|Н-камск, Химиков, 13а
|Динамо
|Офисы
|Альметьевск, Базовая, 17ж
|Современные технологии
|Таттелеком
|Альметьевск, Базовая, 1а
|АльТЕК
|Таттелеком
|Альметьевск, Ленина, 1А
|Стройторгмаркет
|Таттелеком
|Альметьевск, Монтажная, 9
|Фиеста
|Таттелеком
|Альметьевск, Тимирязева, 2а
|Стройторгмаркет+
|Таттелеком
|Альметьевск, Тухватуллина, 2а
|Татойлгаз
|Таттелеком
|Заинск, Победы, 1/13
|Никлипс
|Таттелеком
|Заинск, Заводская, 16
|Завод ЖБИ
|Таттелеком
|Казань, Победы, 83
|Клиническая инфекционная больница
|Таттелеком
|Казань, Победы, 83, строение 88
|Станция переливания крови
|Таттелеком
|Казань, Ф.Амирхана, 51В
|Питех
|Таттелеком
|Казань, Б.Красная, 51
|Акушерское отделение
|Таттелеком
|Казань, Б.Красная, 54
|Татинком
|Таттелеком
|Казань, Б.Красная, 63
|Ресторатор
|Таттелеком
|Казань, Батыева, 13
|ИП Афанасьева
|Таттелеком
|Казань, Бутлерова, 14
|Офтальмологическая больница
|Таттелеком
|Казань, Волгоградская, 32
|Администрация
|Таттелеком
|Казань, Гвардейская, 54
|ЭР-Телеком
|Казань, Даурская 2-Я, 3
|ЖКХ Танкодром
|Казань, Закиева, 3
|Офисный центр
|Таттелеком
|Казань, Ипподромная, 14
|Администрация
|Таттелеком
|Казань, Маркса, 38/5
|Исполком ВКТ
|Таттелеком
|Казань, Кремлевская, 10/15
|Связьинвестнефтехим
|Таттелеком
|Казань, Кремлевская, 16
|Минюст
|Таттелеком
|Казань, Лаврентьева, 3
|Таттелеком
|ЛайНет
|Казань, Муштари, 2А
|офисы
|Таттелеком
|Казань, Ершова, 29Б
|БЦ Татария
|ЛайНет
|Казань, Ершова, 57В
|Таттелеком
|ЛайНет
|Казань, Победы, 91, Южный
|Мегафон
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 44
|Жиен-Сход
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 86
|НКЦ
|Таттелеком
|Казань, Гиззата, 6/31
|Семь слонов
|ЛайНет
|Казань, Чехова, 1A
|РКБ
|Таттелеком
|Казань, Чуйкова, 2
|Офисный центр
|ЛайНет
|Казань, Чуйкова, 54
|Больница №7
|Таттелеком
|Казань, Усманова, 9
|ТРК Новый Век
|Казань, Шуртыгина, 11
|УК Гвардейская
|Казань, Шуртыгина, 1
|Администрация
|Таттелеком
|Казань, Эсперанто, 27Б
|МТС
|ЛайНет
|Лениногорск, 50 лет Победы
|ИП Косырева
|Таттелеком
|Лениногорск, Агадуллина, 7а
|ИП Шайдуллин
|Таттелеком
|Лениногорск, Куйбышева, 46, стр.1
|ИП Хамидуллина
|Таттелеком
|Лениногорск, Лыжная, 22
|Ледовый дворец
|Таттелеком
|Лениногорск, Суворова, 2
|ИП Косырева
|Таттелеком
|Лениногорск, Шашина, 6
|ИП Муслихов
|Таттелеком
|Н.Челны, Автозаводский, 1
|ЭКСПО-КАМА
|Таттелеком
|Н.Челны, Мира, 24Е (7/20)
|Пенсионный фонд
|Таттелеком
|Н.Челны, Сююмбике, 219
|Дом.ru в ТЦ Омега
|Н.Челны, 18/15 (Мира, 73/21)
|Офис Дом.ru
|Н.Челны, 18/05 (Мира, 65)
|Дом.ru в ТЦ Акком
|Н.Челны, 25/09 (Мира, 97/2)
|Курс Инвест
|Н.Челны, 30/18
|Ритм
|Н.Челны, 40 Лет Победы, 52а
|Автомастер+
|Н.Челны, 40/9а (Усманова, 39)
|FOTEKS imaging
|Н.Челны, 8/32 (Джалиля, 58)
|Дом.ru в ТЦ Челны
|Н.Челны, Автозаводский, 61а
|Ford
|Н.Челны, Альметьевский тр,2 ст3
|Диалог-авто
|Н.Челны, Гидростроителей, 1
|Почтампт
|Таттелеком
|Н.Челны, Гэс 10/48б (Тинчурина, 1б)
|Центр по трудоустройству
|Н.Челны, Зяб 17/19 (Жукова, 13)
|Алсу
|Н.Челны, Зяб 17а/01 (Набережночелнинский, 7)
|Сияние
|Н.Челны, Зяб 18/38а
(Сармановский тр., 48а)
|Дом.ru в ТЦ Алтын Ай
|Н.Челны, Машиностроительная, 12
|Renault
|Н.Челны, Машиностроительная, 12а
|Hyundai
|Н.Челны, Мензелинский тр., 1
|BMW
|Н.Челны, Мензелинский тр., 13
|ТрансТехСервис
|Н.Челны, Мензелинский тр., 1а
|Kia
|Н.Челны, Мензелинский тр., 52а
|Аренда-Даром
|Н.Челны, Мира, 31а/1
|Мусин
|Н.Челны, Первопроходцев, 14
|Ford
|Н.Челны, Спортивная, 4
|Renault
|Н.Челны, Старосармановская, 31/2
|Орион-Композит
|Таттелеком
|Н.Челны, Тозелеш пр., 7
|Автоваз
|Н.Челны, Тозелеш пр., 7
|Trade-In
|Н.Челны, Тозелеш пр., 7
|Ssang yong
|Н.Челны, Тозелеш пр., 7
|Subaru
|Н.Челны, Тозелеш пр., 7
|Mitsubishi
|Н-камск, Лемаева, 2
|РК Джалиль
|Таттелеком
|Н-камск, Химиков, 1
|ЦентрМонтажАвтоматика 1 эт.
|Таттелеком
|Н-камск, Химиков, 53
|ИП Гизатов
|Таттелеком
|Н-камск, Химиков, 53
|ИП Минникаев
|Таттелеком
|Н-камск, 30 лет победы, 8а
|Нефтехимик
|Таттелеком
|Н-камск, Гагарина, 25
|Дом.ru в Эссен
|Н-камск, Гагарина, 32
|Награда НК
|Таттелеком
|Н-камск, Корабельная, 1
|Дом.ru
|Н-камск, Спортивная, 4
|Апельсин
|Н-камск, Химиков, 34
|Дом.ru в Аркада
|Н-камск, Южная, 5г
|Апельсин
|Н-камск, Южная, 5а
|ИП Авдоян
|Таттелеком
|Н-камский р-он, п.Красный Ключ, Советская, 22б
|ХК Нефтехимик
|Таттелеком
|Банки
|Агрыз, Маркса, 18
|Сбербанк
|Таттелеком
|пгт.Аксубаево, Ленина, 11
|Сбербанк
|Таттелеком
|Альметьевск, Гафиатуллина, 8
|Сбербанк
|Таттелеком
|Альметьевск, Кирова, 16
|Сбербанк
|Таттелеком
|Альметьевск, Ленина, 1
|Сбербанк
|Таттелеком
|Альметьевск, Ленина, 122
|Сбербанк
|Таттелеком
|Альметьевск, Ленина, 16
|Сбербанк
|Таттелеком
|Альметьевск, Ленина, 85
|Сбербанк
|Таттелеком
|Альметьевск, Советская, 153
|Сбербанк
|Таттелеком
|пгт.Богатые Сабы, Тукая, 87а
|Сбербанк
|Таттелеком
|Бугульма, М.Джалиля, 22
|Сбербанк
|Таттелеком
|Буинск, Центральная, 5
|Сбербанк
|Таттелеком
|В.Гора, Школьная, 19
|Сбербанк
|Таттелеком
|В.Гора, Школьная, 20
|Сбербанк
|Таттелеком
|Елабуга, Интернациональная, 4а
|Сбербанк
|Таттелеком
|Елабуга, Марджани, 32
|Сбербанк
|Таттелеком
|Елабуга, Нефтянников, 19
|Сбербанк
|Таттелеком
|Зеленодольск, Ленина, 70
|Сбербанк
|Таттелеком
|Казань, Ямашева, 9
|Сбербанк
|Таттелеком
|Казань, Ямашева, 97
|Сбербанк
|Таттелеком
|Казань, Айвазовского, 3а
|Сбербанк
|Казань, Б.Красная, 29а
|Сбербанк
|Таттелеком
|Казань, Бутлерова, 44
|Сбербанк
|ЭР-Телеком, Таттелеком
|Казань, Восстания, 58
|Ипотека-Инвест
|Казань, Касаткина, 11а
|ПромсвязьБанк
|Таттелеком
|Казань, Кремлевская, 21
|Сбербанк
|Таттелеком
|Казань, Кремлевская, 8
|Ак Барс банк
|Таттелеком
|Казань, Лукина, 15а
|Фаст Финанс
|Казань, Салимжанова, 17
|Сбербанк
|Казань, Парина, 6
|Сбербанк
|Таттелеком
|Казань, Петербургская, 28
|Сбербанк
|Таттелеком
|Казань, Победы, 624
|Сбербанк
|Казань, Победы, 62/4
|Сбербанк
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 17
|Сбербанк
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 22
|ПромСвязьБанк
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 4
|Сбербанк
|Таттелеком
|Казань, Зорге, 57 (Победы, 29)
|Сбербанк
|Казань, Зорге, 95
|Запсибкомбанк
|Казань, Татарстана, 20а
|Пробизнесбанк
|Таттелеком
|Казань, Чистопольская, 60
|БыстроБанк
|Казань, Чуйкова, 2в
|Сбербанк
|Таттелеком
|пгт.Мамадыш, М.Джалиля, 18
|Сбербанк
|Таттелеком
|Менделеевск, Бурмистрова, 19
|Сбербанк
|Таттелеком
|Менделеевск, Фомина, 13а
|Сбербанк
|Таттелеком
|Н.Челны, Мира, 25В
|Промсвязьбанк
|Таттелеком
|Н.Челны, Мира, 33Б
|АльфаБанк
|Таттелеком
|Н.Челны, 4/09 (Туфана, 5)
|Сбербанк
|Н.Челны, 5/02
|Сбербанк
|Н.Челны, 7/20, а1 (Мира, 24а/1)
|Сбербанк
|Н.Челны, 11/17 (Мира, 35)
|Камский горизонт
|Н.Челны, 11/30 (Сююмбике, 16)
|Сбербанк
|Н.Челны, 13/2а/2 (Туфана, 45)
|Сбербанк
|Н.Челны, 18/14
|Сбербанк
|Н.Челны, 26/18а
|Сбербанк
|Н.Челны, 28/08 (Автозаводский, 29)
|Сбербанк
|Н.Челны, 30/05
|Сбербанк
|Н.Челны, 40/03б
|Сбербанк
|Н.Челны, 43/18а (Усманова, 62а)
|Сбербанк
|Н.Челны, 43/04
|Сбербанк
|Н.Челны, 51/1а
|Сбербанк
|Н.Челны, 54/24
|Камский горизонт
|Н.Челны, 62/29
(Набережночелнинский, 70/56)
|Сбербанк
|Н.Челны, Гэс 10/70 (Наб.Тукая, 93/100)
|Сбербанк
|Н.Челны, Гэс 3/01 (Гидростроителей, 26)
|Сбербанк
|Н.Челны, Зяб 15/07 (Комарова, 18)
|Сбербанк
|Н.Челны, Зяб 17/14
(Сармановский тр, 56)
|Сбербанк
|Н.Челны, Зяб 17а/01
(Набережночелнинский пр., 7)
|Сбербанк
|Н.Челны, М.Джалиля, 25
|Сбербанк
|Н.Челны, Московский, 130в
|Сбербанк
|Н.Челны, Сююмбике, 67а
|Сбербанк
|Н-камск, Вахитова, 27
|Сбербанк
|Н-камск, Кайманова, 16
|Сбербанк
|Н-камск, Мира, 5а
|Сбербанк
|Н-камск, Мира, 63б
|Сбербанк
|Н-камск, Строителей, 13
|Сбербанк
|Н-камск, Студенческая, 14а
|Сбербанк
|Н-камск, Тукая, 31
|Сбербанк
|Н-камск, Химиков, 21а
|Сбербанк
|Н-камск, Чулман, 17а
|Сбербанк
|Нурлат, Маркса, 47
|Сбербанк
|Таттелеком
|Медицинские учреждения
|Альметьевск, Радищева, 67
|Медсанчасть Татнефть
|Таттелеком
|Казань, Кутуя, 16
|Медцентр Март
|Казань, Кутуя, 44а
|Ваш доктор
|Казань, Глушко, 30
|АРТИУМ
|Казань, Гагарина, 121
|Горбольница 16
|ЛайНет
|Казань, Гагарина, 95
|Горбольница 7
|ЛайНет
|Казань, Космонавтов, 42
|Семейный доктор
|Казань, Ершова, 65
|Поликлиника РЖД
|ЛайНет
|Казань, Хакима, 33
|Рифэль
|Казань, Фучика, 34
|Стоматолог и Я
|Н.Челны, Мира, 2 (9/01)
|Перинатальный центр
|Таттелеком
|Н.Челны,
Набережночелнинский, 18, блок А
|БСМП
|Таттелеком
|Н.Челны, 1/16 (Рубаненко, 12)
|Dental Forte
|Н.Челны, 1/09
|Авицена
|Н.Челны, 3/12 (Рубаненко, 5)
|Smile Center
|Н.Челны, 9/16
|Инфекционная больница
|Н.Челны, 9/07
|Конкор Оптика
|Н.Челны, 18/10 (Вахитова, 27)
|Клиника современной медицины
|Н.Челны, 20/9б (Цветочный, 737б)
|Cтомполиклиника №3
|Н.Челны, 27/04а
|Dental Forte
|Н.Челны, 28/14 (Автозаводский, 17)
|Авицена
|Н.Челны, 44/11а (Усманова, 85а)
|Стоматология Для Вас!
|Н.Челны, 48/08 (Чулман, 106)
|Ликон Плюс
|Н.Челны, 49/25 (Сююмбике, 95)
|Стоматология для Вас!
|Н.Челны, Гэс 07/23 (Наб. Тукая, 1)
|Клиника Нуриевых
|Н.Челны, Зяб 17/02
|Dental Forte
|Н.Челны, Мелекесская, 1
|Санаторий Жемчужина
|Н.Челны, Наб. Тукая, 39
|Госпиталь для ветеранов войн
|Парки
|Альметьевск, Ленина 135
|Сквер Нефтяников
|Таттелеком
|п.г.т. Балтаси
|парк Победы
|Таттелеком
|Казань
|парк Горького
|Таттелеком
|Казань,
|Лядской сад
|ЛайНет
|Казань, Советская площадь
|Сквер
|Таттелеком
|Казань, Гвардейская, 54
|Центр Абонентского Обслуживания
|Казань, Копылова, 2б
|Парк Крылья Советов
|Казань, Московская
|Сквер
|Таттелеком
|Казань, Островского, 57а
|Парк Тысячелетие
|Казань, Пушкина, 86
|НКЦ
|Казань, Сыртлановой, 11
|Парк на Сыртланово
|Казань, Татарстан, 9
|Речной вокзал
|Казань, Фрунзе, 1
|Парк Петрова
|Казань, Ямашева, 27
|Парк Победы
|Н-камск, Мира, 6
|Парк Нефтехимиков, Будка охраны
|Таттелеком
|Н-камск
|парк им. Тукая
|Таттелеком
|с.Старое Дрожжаное, С.Нафиева
|парк Выпусников
|Таттелеком
|Другое
|Алексеевский р-н, с. Билярск
|Лагерь Дубок
|Таттелеком
|Альметьевск, пр.Строителей, 10
|ИП Хамидуллина
|Таттелеком
|Альметьевск, Строителей, 20Б
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Тукая, 47
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Бигаш, 125
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Бигаш, 131
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Гафиатуллина, 29а
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Гафиатуллина, 5
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Гафиатуллина, 50
|Оазис
|Таттелеком
|Альметьевск, Гафиатуллина, 52
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Герцена, 1а
|Альметьевский автовокзал
|Таттелеком
|Альметьевск, Герцена, 82
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Герцена, 94 5п.
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Джалиля, 13
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Цеткин, 39
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Цеткин, 39
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Ленина, 117
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Ленина, 193
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Ленина, 37
|Драмтеатр
|Таттелеком
|Альметьевск, Ленина, 85
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Ленина, 98
|Нефтьче
|Таттелеком
|Альметьевск, Луговая, 9
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Марджани, 82а
|Центральная мечеть
|Таттелеком
|Альметьевск, Маяковского, 34
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Мира, 1
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Нефтянников, 15
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Радищева, 17
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Радищева, 24
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Советская 155, 4 п
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Советская, 125
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Советская, 184в
|Автомойка
|Таттелеком
|Альметьевск, Толстого, 6
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Тукая, 35
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Шевченко, 116
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Шевченко, 154
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Шевченко, 154
|Жилой дом
|ЛайНет
|Альметьевск, Шевченко, 62
|школа Олимпийского резерва
|Таттелеком
|с. Апастово, Ленина, 82
|ИП Исламов
|Таттелеком
|Болгар
|Речной вокзал
|Таттелеком
|Бугульма, Ленина, 22
|ИП Файзуллина
|Таттелеком
|Бугульма, Гашека, 15а
|Переговорный пункт
|Таттелеком
|Буинск, Розы Люксенбург
|Досуговый центр
|Таттелеком
|Верхнеуслонский район, д.Савино
|ГСОК Казань
|Таттелеком
|Заинск
|Городской стадион
|Таттелеком
|Заинск
|Ледовый дворец
|Таттелеком
|Зеленодольск, Загородная, 5
|Санаторий Дельфин
|Таттелеком
|Зеленодольский район, п.Ореховка, Приозерная, 1
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань ГСОК
|Горнолыжка
|ЛайНет
|Казань, Кремль, 1, 3, 11, 12
|Кремль
|ЛайНет
|Казань, Кремль
|Пушечный двор
Западный корпус
|ЛайНет
|Казань, Ново-Давликеевская
|база МВД
|Таттелеком
|Казань
|между К.Насыри и Ф.Карима
|Таттелеком
|Казань, Привокзальная площадь, 1Б
|Парковка
|Таттелеком
|Казань, Ибрагимова, 12
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ибрагимова, 59
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Победы, 100
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Победы, 141
|МЕГА
|ВымпелКом
|Казань, Победы, 141
|МЕГА
|ЛайНет
|Казань, Победы, 18
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Победы, 224А
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Победы, 78
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ф. Амирхана, 1г
|Дворец единоборств Ак-Барс
|ЛайНет
|Казань, пр-т Ф.Амирхана, 40
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ямашева, 115а
|Казань Арена
|ЛайНет
|Казань, Ямашева, 29
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ямашева, 36
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ямашева, 73
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ямашева, 90
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ямашева, 91
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ямашева, 92
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Авангардная, 143
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Кутуя, 161б
|Триумф-Авто+
|Казань, Кутуя, 82
|Мотокам
|Казань, Кутуя, 824
|АвтоDоктор
|Казань, Кутуя, 96
|Акос-Трейд
|Казань, Кутуя, 16
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Кутуя, 2
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Адоратского, 3
|Подиум
|Казань, Адоратского, 39а
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Адоратского, 39б
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Айтматова, 1
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Губкина, 4
|ДЦ Казань
|ЛайНет
|Казань, Глушко, 12
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Глушко, 22А
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Губкина, 391
|Казань-Шинторг
|Казань, Губкина, 52а
|Рифэль
|Казань, Королева, 47
|Парк Урицкого
|Казань, Парина, 6
|Ситилинк
|Казань, Сахарова, 22
|FortePiano
|Казань, Аметьевская, 9
|UZ Daewoo Kazan
|Казань, Амирхана, 3 корп.2
|Мечеть Казан Нуры
|Таттелеком
|Казань, Баруди, 13
|ДЦ Знамя
|ЛайНет
|Казань, Батыршина, 25
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Баумана, 31
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Б.Красная, 9а
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Большая, 4
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Большая, 70
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Бондаренко, 2
|Ватан
|ЛайНет
|Казань, Бр.Касимовых, 6
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Братьев Касимовых, 22/7
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Вагапова, 17
|Ак Буре
|ЛайНет
|Казань, Вагапова, 19
|Ак Буре
|ЛайНет
|Казань, Вагапова, 29
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Вишневского, 59
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Волгоградская, 1
|Росток
|ЛайНет
|Казань, Волгоградская, 43
|Мэтр-Вояж Казань
|Казань, Волгоградская, 32
|Администрация
|ЛайНет
|Казань, Волкова, 84
|Факел
|ЛайНет
|Казань, Восстания, 82
|Администрация
|ЛайНет
|Казань, Восстания, 82а
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Баруди, 23
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Тукая, 91
|Идея ВКП
|Казань, Тукая, 115
|ЦДМ
|ЛайНет
|Казань, Габишева, 10
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Габишева, 25
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Габишева, 31
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Габишева, 39
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Гаврилова, 44а
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Гагарина, 56
|Стадион Тасма
|ЛайНет
|Казань, Гарифьянова, 34
|Орленок
|ЛайНет
|Казань, Гвардейская, 53а1
|Карсервис
|Казань, Гвардейская, 54
|Ниагара
|Казань, Гвардейская, 5
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Голубятникова, 16
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Горсоветская, 17, кор.2
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Горьковское шоссе, 15
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Горького, 10а
|Стадион Динамо
|ЛайНет
|Казань, Губкина, 37
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Даурская, 18
|Автоцентр
|Казань, Даурская, 22а
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Дачная, 9
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Декабристов, 112
|Ситилинк
|Казань, Декабристов, 129
|Чародейка
|Казань, Декабристов, 811
|Фольцваген
|Казань, Декабристов, 812
|Хундай
|Казань, Декабристов, 96
|Лексус
|Казань, Декабристов, 96
|Тойота
|Казань, Декабристов, 96
|Trade In
|Казань, Декабристов, 1
|Ак-барс
|ЛайНет
|Казань, Декабристов, 10
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Декабристов, 133
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Декабристов, 187
|ГОС 2
|Таттелеком
|Казань, Дементьева, 2б
|Управление
|ЛайНет
|Казань, Дементьева, 3А
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Димитрова, 11
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ершова, 7а
|Стадион Трудовые резервы
|ЛайНет
|Казань, Журналистов, 30
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Закиева, 25а
|Кояш нуры
|ЛайНет
|Казань, Закиева, 14
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Зинина, 20
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Зинина, 4
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Зорге, 119
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Зорге, 60
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Зорге, 64
|Бассейн, ДЮСШ
|ЛайНет
|Казань, Ибрагимова, 32 (Волгоградская, 20)
|Студия коррекции фигуры
|Казань, Ибрагимова, 45
|Раксель
|Казань, Ибрагимова, 48
|BMW
|Казань, Ибрагимова, 48
|Киа
|Казань, Ибрагимова, 48
|Митсубиси
|Казань, Ибрагимова, 48
|Рено
|Казань, Ипподромная, 14
|Администрация
|ЛайНет
|Казань, К.Цеткин, 34
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, К.Цеткин, 9
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Маркса, 21/5
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Насыри, 18
|прилегающая территория
|Таттелеком
|Казань, Насыри, 38
|прилегающая территория
|Таттелеком
|Казань, Комарова, 2 (Курчатова, 3)
|UZ Daewoo Kazan
|Казань, Копылова, 2
|стадион Рубин, 1 этаж, конференц-зал
|Таттелеком
|Казань, Космонавтов, 41б
|Релакс-Тур
|Казань, Космонавтов, 67а
|Автотехцентр БлюзМобиль
|Казань, Космонавтов, 41б
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Космонавтов, 42
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Кремлевская, д,1
|Управление строительства
|ЛайНет
|Казань, Кремлевская, 3
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Кремлевская, 33
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Кремлевская, 8
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Кремлевская, 9
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Куйбышева, 15
|Таттелеком
|ЛайНет
|Казань, Кул Гали, 13а
|Бассейн «Акчарлак»
|ЛайНет
|Казань, Кулахметова, 23
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Латышских стрелков, 27
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Лукина, 2/15
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Лукина, 20
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Мавлютова, 21а
|ДЦ Алга
|ЛайНет
|Казань, Мавлютова, 17а
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Магистральная, 10а
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Магистральная, 16а
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Максимова, 33
|Ситилинк
|Казань, Максимова, 50
|Экомакс
|Казань, Максимова, 40
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Мамадышский тр., 30
|Renault
|Казань, Чуйкова, 1а
|Бархатный сезон
|Казань, Миславского, 9
|Орифлейм
|ВымпелКом
|Казань, Минская, 9
|Мехамания
|Казань, Минская, 48
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Минская, 52
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Минская, 9
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Московская, 1
|ЦУМ
|ЛайНет
|Казань, Московская, 2
|Дворец спорта
|ЛайНет
|Казань, Мусина, 29б
|Мотор
|Казань, Мусина, 68а
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Мусина, 7
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ершова, 55Е
|ГОС 1
|Таттелеком
|Казань, Ершова, 57
|ГОС 27
|Таттелеком
|Казань, Ершова, 57а
|Сайдаш
|ЛайНет
|Казань
|Набережная Казанки
|ЛайНет
|Казань, Нигматуллина, 3
|Ди Эль
|Казань, Нигматуллина, 3
|Гала Тур
|Казань, Ново-Светлая, 16
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Новоселья, 6
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ноксинский спуск, 14
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ноксинский спуск, 26
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ноксинский спуск, 28
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ноксинский спуск, 43
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Нужина, 2
|УНИКС
|ЛайНет
|Казань, Кошевого, 17
|комплекс Триумф
|ЛайНет
|Казань, Озеро Глубокое, 23
|База отдыха Глубокое
|Таттелеком
|Казань, Окольная, 94а
|ДЦ Факел
|ЛайНет
|Казань, Октябрьская, 21 Б
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Оренбургский тракт, 2
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Парижской Коммуны, 25
|Офисныйц ентр
|ЛайНет
|Казань, Паркова, 27а
|Спорткомплекс Спектр
|ЛайНет
|Казань, Парковая, 10
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Петербургская, 1
|ТЦ «Кольцо» Каро Фильм
|Таттелеком
|Казань, Петербургская, 57
|театр кукол Экият
|Таттелеком
|Казань, Победы, 194, 194/1-3
|Автоцентр
|Казань, Победы пр., 93
|Форд
|Казань, Победы пр., 93/1
|Ауди
|Казань, Поперечно-Базарная, 57
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Победы, 100
|Долина изобилия
|Таттелеком
|Казань, Победы, 91
|ТЦ Южный
|Таттелеком
|Казань, Победы, 91
|Сабантуй
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 1/55
|КФУ
|ЛайНет
|Казань, Пушкина, 15
|ГОС 68
|Таттелеком
|Казань, Пушкина, 17
|Арена
|ЛайНет
|Казань, Пушкина, 86
|НКЦ Казань
|ЛайНет
|Казань, Зорге, 80
|ГОС 3
|Таттелеком
|Казань, Зорге, 33а
|Дионис
|Казань, Зорге, 98
|UZ Daewoo
|Казань, Родина, 7
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Родины, 1
|Барс Авто, Дат Альянс
|ЭР-Телеком
|Казань, С. Садыковой, 25
|ДЦ Движение
|ЛайНет
|Казань, Саид-Галеева, 6
|Офисный центр
|ЛайНет
|Казань, Сафиуллина, 7
|Приход
|Казань, Сафьян, 6
|Прилегающая территория
|Таттелеком
|Казань, Серова, 17
|ДЦ Кеды
|ЛайНет
|Казань, Сибгата Хакима
|ЗАГС
|ЛайНет
|Казань, Сиб.Тракт, 43
|Ливадия
|Таттелеком
|Казань, Симонова, 6
|ДЦ Арена
|ЛайНет
|Казань, Спартаковская, 1
|Баскетхолл
|Таттелеком
|Казань, Спартаковская, 2
|Баскетхолл
|Таттелеком
|Казань, Спартаковская, 2
|Офисцентр
|ЛайНет
|Казань, Халтурина, 16
|Центр «Роза ветров»
|ЛайНет
|Казань, Стадионная, 1а
|Стадион «Ракета»
|ЛайНет
|Казань, Татарстан, 7
|Кар-сервис
|Казань, Татарстан, 1
|Возле театра Камала
|Таттелеком
|Казань, Татарстан, 1
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Татарстан, 7
|Прилегающая территория
|Таттелеком
|Казань, Ташаяк, 2
|Центральный стадион
|ЛайНет, Таттелеком
|Казань, Тихорецкая, 11
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Тополевая, 55
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Трамвайная, 17
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Тукая, 115
|Делфо Парк
|Казань, Тукая, 115
|ЦДМ
|Казань, Файзи, 2а
|Центр бокса и тенниса
|ЛайНет
|Казань, Федосеевская, 36
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Фрунзе, 1
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Фрунзе, 19
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Хади Такташа, 41
|Frol sound
|Казань, Хибинская, 24
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Химиков, 40
|Спорткомплекс «Форвард»
|ЛайНет
|Казань, Четаева, 16
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Четаева, 49
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Чистопольская, 19а
|Секрет успеха
|Казань, Чистопольская, 33в
|ШарМ
|Казань, Чистопольская, 72
|Самира
|Казань, Чистопольская, 74
|Богородские розы
|Казань, Чистопольская, 14
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Чистопольская, 23
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Чистопольская, 32.
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Чистопольская, 38
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Чистопольская, 39
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Чистопольская, 40
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Чистопольская, 42
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Чистопольская, 64
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Чистопольская, 7
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Чуйкова, 54Б
|автосалон
|Таттелеком
|Казань, Чуйкова, 1
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Шадрина, 1
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Шуртыгина, 1
|Администрация
|ЛайНет
|Казань, Щапова, 37
|Дом Актёра
|Таттелеком
|Казань, Эсперанто, 45
|Ангел
|Казань, Фучика, 110
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Фучика, 117
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Фучика, 64, к.3
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Фучика, 8
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Фучика, 86
|Жилой дом
|ЛайНет
|Казань, Ямашева, 10
|Бархатный сезон
|Казань, Ямашева, 32а
|Санлайт
|Казань, Ямашева, 93
|Ситилинк
|Казань, Ямашева, 930
|Телеком
|Лениногорский р-н, с.Бакирово
|Санаторий Бакирово
|Таттелеком
|Международный аэропорт «Казань
|2-й терминал
|Таттелеком
|Менделеевский район, село Ижевка
|Санаторий «Ижминводы»
|Таттелеком
|Н.Челны, Альметьевский тр, 1/2
|АЗС ТатНефть
|Таттелеком
|Н.Челны, Вахитова, 14
|ТЦ Глобус
|Таттелеком
|Н.Челны, Мира, 20/18
|Таттелеком
|ЛайНет
|Н.Челны, Сююмбике, 29/1 (43/16)
|Городской Суд
|Таттелеком
|Н.Челны, Сююмбике, 30а
|Мойдодыр
|Таттелеком
|Н.Челны, Чулман, 73
|Дворец торжеств
|Таттелеком
|Н.Челны, Сармановский тр, 29
|Мойдодыр
|Таттелеком
|Н.Челны, 1/11 (Энтузиастов, 16)
|Магазин 105
|Н.Челны, 1/05а
|Посейдон
|Н.Челны, 2/18 (Туфана, 12)
|БЦ 2/18
|Н.Челны, 3/01 (Мира, 52/16)
|Картинная галерея
|Н.Челны, 3/18 (Рубаненко, 7)
|Драмтеатр Мастеровые
|Н.Челны, 3/07 (Энтузиастов, 9)
|Бульвар Энтузиастов
|Н.Челны, 15/4 (Туфана, 23)
|Площадь Азатлык
|Н.Челны, 15/07
|DOMO
|Н.Челны, 16/09 (Мира, 39)
|Сквер ТУКАЯ
|Н.Челны, 22/01
|КДК КАМАЗ
|Н.Челны, 24/01а
|ЦЕНТР КРАСОТЫ ОДА
|Н.Челны, 30/14 (Вахитова, 8)
|Океан
|Н.Челны, 30/05а
|Элекам, DOMO
|Н.Челны, 40/11а
|RICH
|Н.Челны, 45/16
|Виктория
|Н.Челны, 50/13 (Усманова, 129)
|Аллея Славы
|Н.Челны, Cююмбике, 2/09
|ТЦ ОМЕГА
|Таттелеком
|Н.Челны, Гидростроителей, 27а
|Мойдодыр
|Таттелеком
|Н.Челны, Гэс 4/10 (Батенчука, 15)
|Родина Мать
|Н.Челны, Гэс 5/06 (Монтажников, 3)
|Площадь ДК Энергетик
|Н.Челны, Московский пр, 128а
|ТЦ Тулпар
|Н.Челны, Московский пр., 136
|ТЦ Тулпар
|Н.Челны, Низаметдинова, 22
|Мойдодыр»
|Таттелеком
|Н.Челны, Сююмбике, 219
|ЧЕМПИОН, Familica, Crazy Park, Malinelli
|Н.Челны, Цеховой Проезд, 10
|ТК Алита
|Н.Челны, Яшьлек пр., 14
|ЭССЕН
|Н-камск, б-р Школьный, 3
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, кв-л 18-й, Объект ТУ
|Сан. Корабельная роща
|Таттелеком
|Н-камск, Вахитова, 2а
|Автомойка, ИП Зиннатова, 1этаж, кафе
|Таттелеком
|Н-камск, Вахитова, 49
|Автомойка «Кама», ИП Боков
|Таттелеком
|Н-камск, Строителей, 47
|НХТИ, Библиотека
|Таттелеком
|Н-камск, Химиков, 18
|Ситимолл, 4эт, КТ Синема5
|Таттелеком
|Н-камск, Химиков, 34
|ТЦ Аркада, кафе Блинная
|Таттелеком
|Н-камск, Химиков, 53
|Кальянная X-LOUNGE
|Таттелеком
|Н-камск, Мира, 43
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Мира, 5
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Мира, 66
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Химиков, 110
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Химиков, 2
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Химиков, 9
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Химиков, 94
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, 30 лет Победы, 7
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Ахтюбинская, 4Г
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Гагарина, 40
|Марта
|Н-камск, Гагарина, 20
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Менделеева, 13
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Мурадьяна, 7
|Санаторий Шифалы
|Таттелеком
|Н-камск, Гайнуллина, 8
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Строителей пр., 8
|Галина
|Н-камск, Сююмбике, 26
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Сююмбике, 79
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Тукая, 31
|Библиотека
|Таттелеком
|Н-камск, Южная, 5в
|Автомойка Крепость
|Таттелеком
|Н-камск, Юности, 13 (МЦ)
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камск, Юности, 37
|Жилой дом
|ЛайНет
|Н-камский р-н, п.Красный Ключ, Советская, 33
|Детский лагерь Зангар Куль
|Таттелеком
|Н-камский р-н, п.Красный Ключ, Советская, 20а
|Алмаш корпус 3, 5, 7
|Таттелеком
|Нурлат, Хамадеева, 2а
|Санаторий Лучезарный
|Таттелеком
|Ореховка, Новая Тура
|Технополис
|Таттелеком
|остров Свияжск
|Музей заповедник Свияжск
|Таттелеком
|Тукаевский район, с.Биклянь
|аэропорт Бегишево
|Таттелеком
|Федеральная трасса М7 817км
|КазаньРинг автодром
|Таттелеком
|п.Черемшан, Советская, 34
|Мемориальный центр
|Таттелеком
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