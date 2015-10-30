1024 бесплатные точки доступа Wi-Fi в Татарстане

В Республике Татарстан продолжается активное развитие телекоммуникационной инфраструктуры. В соответствии с планами развития отрасли связи, утвержденными Министерством информатизации и связи Республики Татарстан, услуги связи становятся все более доступными для населения.

В результате планомерной деятельности Министерства информатизации и связи Республики Татарстан на сегодняшний день в торгово-развлекательных центрах, кафе, ресторанах и других местах массового скопления людей установлено 1024 бесплатные точки доступа Wi-Fi.

Реализация таких проектов, как «Бесплатный Wi-Fi для жителей Казани», позволит в будущем создать обширную бесшовную среду, в которой можно будет подключиться к Интернету повсеместно без каких-либо проблем.

Адреса бесплатных точек доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi

Адрес Объект Оператор связи Кафе-рестораны Альметьевск, К.Цеткин, 23 Дом татарской кулинарии Таттелеком Альметьевск, Ленина, 21 а Mакдональдс ВымпелКом Альметьевск, Ленина, 23 Mакдональдс Таттелеком Альметьевск, Ленина, 2а Большой казан Таттелеком Альметьевск, Лермонтова, 16 Роддом Таттелеком Альметьевск, Тукая, 25 Старый амбар Таттелеком Альметьевск, Чехова, 33 кафе Таттелеком Бугульма, М.Джалиля, 5 Дэ Жа Вю Таттелеком Бугульма, Нефтяников, 31 Аристократ Таттелеком Буинский район,

с.Адав-Тулумбаево Тамак Таттелеком Верхнеуслонский район, д.Савино ГСОК «Казань» Ресторан Таттелеком Елабуга, пр.Нефтянников, 21 кафе Шишка Таттелеком Елабуга,

Интернациональная, 16а ООО Центр Таттелеком Зеленодольск, Маркса, 39 пиццерия «Pizzeria Таттелеком Казань, Кутуя, 16 Старый амбар Таттелеком Казань, Кутуя, 16 Старый амбар ЭР-Телеком Казань, Кутуя, 161 Арзан ЭР-Телеком Казань, Адоратского, 15а Троя ЭР-Телеком Казань, Глушко, 17 Окинава ЭР-Телеком Казань, Губкина, 52а Водолей ЭР-Телеком Казань, Астрономическая, 7 Сытый Папа Таттелеком Казань, Б.Красная, 34/12 Кабачок под Абажуром Таттелеком Казань, Баумана, 51 Дамас Таттелеком Казань, Баумана, 70а Mакдональдс ВымпелКом Казань, Баумана, 70а Mакдональдс Таттелеком Казань, Б.Касимовых, 22 (Мавлютова, 7) Пражский лев ЭР-Телеком Казань, Б.Касимовых, 38 Танго ЭР-Телеком Казань, Восстания, 52 Евромалком ЭР-Телеком Казань, Кайбицкой, 6а Старый амбар ЭР-Телеком Казань, Гафури, 50/4 Столовая Таттелеком Казань, Горсоветская, 172 Пронто-Казань ЭР-Телеком Казань, Даурская, 40 Йокосо-Казань ЭР-Телеком Казань, Декабристов, 119а Арт-Камин ЭР-Телеком Казань, Маркса 55 Перекресток Джаза Таттелеком Казань, М.Красная, 13 Малабар Таттелеком Казань, Чуйкова, 23в Старый амбар ЭР-Телеком Казань, Маяковского, 24а Маяковский. Жёлтая кофта Таттелеком Казань, Муштари, 11/43 Галерея Кухонь Народов Мира, Зимний сад Таттелеком Казань, Набережная Казанки Лав-стори ЛайНет Казань, Нариманова, 62 Миллят йорты Таттелеком Казань,

Ниже-Зареченская дамба Круиз МосИнвест Таттелеком Казань, Ноксинский Спуск, 45 Фонарь ЭР-Телеком Казань, Павлюхина, 100 Кафе ЭР-Телеком Казань, Павлюхина, 112 к.1 Астория Таттелеком Казань, Петербургская, 1 Il-патио Таттелеком Казань, Победы пр., 17 NIAL ЭР-Телеком Казань, Победы пр., 18б Шекили ЭР-Телеком Казань, Пр.Победы, 91, Южный «Guinness Pub» Таттелеком Казань, Право-Булачная, 33 Старый амбар ЭР-Телеком Казань, Право-Булачная, 33/1 кафе «Старый амбар Таттелеком Казань, Профсоюзная, 4 Kremlin, клуб «Политика Таттелеком Казань, Пушкина, 1/55а Все Свои 1эт Таттелеком Казань, Пушкина, 1/55а Облепиха 2эт Таттелеком Казань, Пушкина, 21 Пиццерия-«DonItaliano Таттелеком Казань, Пушкина, 23 ХМЕЛЬНАЯ №1″ Таттелеком Казань, Пушкина, 3 Гин-но-Таки Таттелеком Казань, Пушкина, 3/36 Шоколадница Таттелеком Казань, Зорге, 66А Mакдональдс Таттелеком Казань, Зорге, 68 Аура ЭР-Телеком Казань, Саид-Галеева, 4 Mакдональдс ВымпелКом Казань, Саид-Галеева, 4 Mакдональдс Таттелеком Казань, Сафиуллина, 5в Хан сарай ЭР-Телеком Казань, Хакима, 41 Арабика ЭР-Телеком Казань, Хакима, 60 Вилла Ванила ЭР-Телеком Казань, Сиб.тракт, 20 БРАТТА ЭР-Телеком Казань, Сиб.тракт, 22 Магнолия ЭР-Телеком Казань, Сиб.тракт, 10а Ниневия Таттелеком Казань, Спартаковская, 2 Старый амбар ЭР-Телеком Казань, Татарстан, 53 Пиросмания ЭР-Телеком Казань, Ф.Амирхана пр., 41 Пять кружек ЭР-Телеком Казань, Ф.Амирхана пр., 69в Старый амбар ЭР-Телеком Казань, Фрунзе, 5 Старый амбар ЭР-Телеком Казань, Бигичева, 2 Летнее Кафе ЭР-Телеком Казань, Бигичева, 3 Окинава ЭР-Телеком Казань, Чистопольская, 19а Янгбар ЭР-Телеком Казань, Чистопольская, 70 Пирушка ЭР-Телеком Казань, Чистопольская, 75 БАР ЭР-Телеком Казань, Фучика, 90 Биляр ЭР-Телеком Казань, Ямашева, 17 Старый амбар ЭР-Телеком Казань, Ямашева, 37а Forrest ЭР-Телеком Казань, Ямашева, 542 Камин ЭР-Телеком Казань, Ямашева, 69 Сытый папа ЭР-Телеком Казань, Ямашева, 69 Б Mакдональдс ВымпелКом Казань, Ямашева, 82 Окинава ЭР-Телеком Казань, Ямашева, 92а Бакинский дворик ЭР-Телеком Н.Челны,

Набережночелнинский, 3а Макдональдс Таттелеком Н.Челны, Сююмбике, 51 Старый амбар Таттелеком Н.Челны, 1/01 (Московский, 153) Ашсу ЭР-Телеком Н.Челны, 1/11а

(Энтузиастов, 19а) Искушение ЭР-Телеком Н.Челны, 1/13 (Вахитова, 17) Столовая №67 ЭР-Телеком Н.Челны, 1/13 (Вахитова, 17) Ху-кафе ЛОФТ ЭР-Телеком Н.Челны, 1/14 (Вахитова, 15) Time-сквер ЭР-Телеком Н.Челны, 1/15 (Рубаненко, 10) Hookan place ЭР-Телеком Н.Челны, 1/09а Винтаж ЭР-Телеком Н.Челны, 2/18 (Туфана, 12) Старый амбар ЭР-Телеком Н.Челны, 2/07 (Туфана, 8) Uno momento ЭР-Телеком Н.Челны, 3/01 (Мира, 52/16) KRUGOVOROT ЭР-Телеком Н.Челны, 3/01 (Мира, 52/16) Cafe del Mar ЭР-Телеком Н.Челны, 3/01а Galaxy ЭР-Телеком Н.Челны, 3/18 (Рубаненко, 7) Под абажуром ЭР-Телеком Н.Челны, 4/03 (Московский, 105) Vint&Club ЭР-Телеком Н.Челны, 4/09 (Туфана, 5) Bibliotheke ЭР-Телеком Н.Челны, 4/09 (Туфана, 5) Алания ЭР-Телеком Н.Челны, 5/02а Черри-бар ЭР-Телеком Н.Челны, 5/02а Барбарис ЭР-Телеком Н.Челны, 6/01 Своя пекарня ЭР-Телеком Н.Челны, 6/01 Shisha ЭР-Телеком Н.Челны, 7/20 Старый амбар ЭР-Телеком Н.Челны, 7/27а (Мира, 34а) Тута ЭР-Телеком Н.Челны, 11/14а (Мира, 25а) Mishka ЭР-Телеком Н.Челны, 11/14а (Мира, 25а) Chicago ЭР-Телеком Н.Челны, 12/31 Боска ЭР-Телеком Н.Челны, 15/7 Ранчо ЭР-Телеком Н.Челны, 18/05 Добрый пекарь ЭР-Телеком Н.Челны, 18/5а Максимилианс ЭР-Телеком Н.Челны, 28/08

(Автозаводский, 29) Ватрушка ЭР-Телеком Н.Челны, 30/10 (Вахитова, 14) KFC ЭР-Телеком Н.Челны, 30/2а Friends ЭР-Телеком Н.Челны, 30/2а Friends ЭР-Телеком Н.Челны, 30/2а Чайна Таун ЭР-Телеком Н.Челны, 30/4а (Вахитова, 20а) Мама-Пицца ЭР-Телеком Н.Челны, 30/5а Burger King ЭР-Телеком Н.Челны, 40/3а (Усманова, 25) Телега ЭР-Телеком Н.Челны, 40/6а (Усманова, 31) Snooker ЭР-Телеком Н.Челны, 41/4б Peter`s ЭР-Телеком Н.Челны, 42/02 (Туфана, 38) Гин-но Таки ЭР-Телеком Н.Челны, 43/02 (Туфана, 26) Своя пекарня ЭР-Телеком Н.Челны, 44/11б (Усманова, 85б) Барон ЭР-Телеком Н.Челны, 44/203 ЧайХана ЭР-Телеком Н.Челны, 45/04 (Сююмбике, 51) Старый амбар ЭР-Телеком Н.Челны, 52/20а Своя пекарня ЭР-Телеком Н.Челны, 56/14 (Московский, 90) ПивовароФФ ЭР-Телеком Н.Челны, 8/32а

(М.Джалиля, 58а) Чечевича ЭР-Телеком Н.Челны, Вахитова, 13А Макдональдс ВымпелКом Н.Челны, Гагарина, 25 Burger King ЭР-Телеком Н.Челны, Гэс 10/20а

(М.Джалиля, 88) Булочная ЭР-Телеком Н.Челны, Зяб 14/12а (Тан, 231а) Subway ЭР-Телеком Н.Челны, Зяб 17/1а Chicago ЭР-Телеком Н.Челны, Зяб 17/11а Своя пекарня ЭР-Телеком Н.Челны, Зяб, 18/38а (Сармановский, 48а) Шири Хари ЭР-Телеком Н.Челны, Мира, 3 BEANHEARTS COFFEE ЭР-Телеком Н.Челны, Мира, 3 Pronto ЭР-Телеком Н.Челны, Мира, 31а/1 Killfish discount bar ЭР-Телеком Н.Челны, Мира, 31а/1 Gosti ЭР-Телеком Н.Челны, Мира, 50а BEANHEARTS COFFEE ЭР-Телеком Н.Челны, Московский, 136 Мороженое ЭР-Телеком Н.Челны,

Набережночелнинский, 62 Chill Out restaurant & karaoke ЭР-Телеком Н.Челны, Сююмбике, 219 BEANHEARTS COFFEE ЭР-Телеком Н.Челны, Чулман, 65 Филин Pasteria ЭР-Телеком Н.Челны, Чулман, 65 Altor Pizza ЭР-Телеком Н.Челны, Чулман, 65 МОСТ ЭР-Телеком Н.Челны, Усманова, 28а (40/06а) Снукер Таттелеком Н.Челны, Яшьлек, 14 Burger King ЭР-Телеком Н-камск, Химиков, 86 Пиццерия Пеперони Таттелеком Н-камск, Бызова, 4 Fad Pizza ЭР-Телеком Н-камск, Вахитова, 12 Кантри Бар ЭР-Телеком Н-камск, Гагарина, 25, Эссен кафе Шокомама Таттелеком Н-камск, Гагарина, 7в Varis Таттелеком Н-камск, Лемаева, 4 Радуга вкуса ЭР-Телеком Н-камск, Лемаева, 6 Арба ЭР-Телеком Н-камск, Лесная, 35а Fad Pizza ЭР-Телеком Н-камск, Менделеева, 37а Presto! ЭР-Телеком Н-камск, Менделеева, 54 Zebra ЭР-Телеком Н-камск, Мира, 18а Старый амбар ЭР-Телеком Н-камск, Мира, 38б Шар ЭР-Телеком Н-камск, Мира, 52а Чайна таун ЭР-Телеком Н-камск, Мира, 72а Кино ЭР-Телеком Н-камск, Строителей, 45а Coffee Studio ЭР-Телеком Н-камск, Строителей, 9а Пиццерия Пеперони Таттелеком Н-камск, Студенческая, 14а Сели поели Таттелеком Н-камск, Химиков, 18 Pronto ЭР-Телеком Н-камск, Химиков, 38А Макдональдс ВымпелКом Н-камск, Химиков, 49а Марракеш ЭР-Телеком Н-камск, Химиков, 50б Тантуни-кебаб ЭР-Телеком Н-камск, Химиков, 53 ОК ЭР-Телеком Н-камск, Химиков, 53 Кальянный зал ЭР-Телеком Н-камск, Химиков, 54б Presto! ЭР-Телеком Н-камск, Химиков, 86 Бернард ЭР-Телеком Н-камск, Юности, 14б Бахор ЭР-Телеком Н-камск, Юности, 16б Старый амбар ЭР-Телеком Нурлат, Советская, 183 Сити-Пицца Таттелеком

Отели-гостиницы Азнакаево, Марджани, 24 гостиница Оазис Таттелеком Альметьевск, Цеткина, 23 Миллер Отель Таттелеком Альметьевск, Нефтяников, 10 Султанмурат Таттелеком Альметьевск, Пушкина, 66 Виардо Таттелеком Альметьевск, Толстого, 11 Нефтяник Таттелеком Альметьевск, Шевченко, 15а Хоккеист» Таттелеком Альметьевск, Шевченко, 48 Восход Таттелеком Болгар, Горького, 30 Регина Таттелеком Бугульма, Гафиатуллина, 50 Бугульма Таттелеком Буинский р-н, с.Мещеряково, Сосновая, 1 Орхидея Таттелеком Буинский р-н, с.Мещеряково, Сосновая, 2 Орхидея Таттелеком Верхнеуслонский район, д.Савино Каскад Таттелеком Высокогорский р-н, п.Киндери, Лесная, 1 комплекс Дубаи Таттелеком Зеленодольский р-н, п.Васильево

санаторий Васильевский УНИКС Таттелеком Казань, пос.Петровский Регина Таттелеком Казань, Королева, 19 Фортес ЭР-Телеком Казань, Ахтямова, 1 Атлантик ЭР-Телеком Казань, Б.Красная, 119 Регина ЭР-Телеком Казань, Вишневского, 21 Булгар ЭР-Телеком Казань, Вишневского, 21 Булгар Таттелеком Казань, Восстания, 119 Троя ЭР-Телеком Казань, Ибрагимова, 17 Дунай ЭР-Телеком Казань, Калинина, 69 Приют ЭР-Телеком Казань, Кремлевская, 15/25 Джузеппе Таттелеком Казань, Левобулачная, 36/1 Булак Таттелеком Казань, Односторонка Гривки, 1 Амакс Сафар отель ЛайНет Казань, Парижской Коммуны, 25 (Тукая, 39) Этника ЭР-Телеком Казань, Победы, 78 Чишмяле ЭР-Телеком Казань, Саид-Галеева, 1 Волга Таттелеком Казань, Саид-Галеева, 25 Казаньоргсинтез Таттелеком Казань, Университетская, 9 Регина Таттелеком Казань, Ферма 2 КГАУ Таттелеком Казань, Фучика, 82 Зилант ЭР-Телеком Н.Челны,Сююмбике, 33 (14/06) Расстал Таттелеком Н.Челны, 2/16 Арбат ЭР-Телеком Н.Челны, 12/12а Costa ЭР-Телеком Н.Челны, 22/15 (Татарстан, 9) Арена ЭР-Телеком Н.Челны, Форт Диалог гост.Премьер ЭР-Телеком Н.Челны, Рубаненко, 12 (1/16) гост.Камаз Таттелеком Н.Челны, Гидростроителей, 18A гост.Татарстан Таттелеком Н.Челны, Казанский, 30 Вояж ЭР-Телеком Н-камск, Строителей, 18 гост. Кама Таттелеком Н-камск, Ахтубинская, 8 Гост.Ял Таттелеком Н-камск, Гагарина, 37 Синема Парк ЭР-Телеком Н-камск, Юности, 20 Дом иностранных специалистов Таттелеком Н-камск, Юности, 22 Дом иностранных специалистов Таттелеком Тукаевский район, с.Биклянь, Чкалова, 30а гост. Бегишево Таттелеком Чистополь, Ленина, 32а гост.Чистополь Таттелеком Чистополь, Энгельса, 118А гостиница «Акация Таттелеком

Клубы Бугульма, Джалиля, 31 Дом Техники Таттелеком Заинск, Энергетиков, 6а ДК Энергетик Таттелеком Казань, Кремлевская дамба, 1 Клуб Ферзь Таттелеком Казань, Ершова, 14 ХОттабыч Таттелеком Казань, Островского, 8/1 ХОттабыч Таттелеком Казань, Пушкина, 15/25 Алладин Таттелеком Казань, Пушкина, 17 АРЕНА Таттелеком Н.Челны, 1/02 НУР ЭР-Телеком Н.Челны, 3/02 Батыр ЭР-Телеком Н.Челны, 07/20п (Мира, 24п) Zажигалка ЭР-Телеком Н.Челны, 17/14 (Мира, 59) Шатлык ЭР-Телеком Н.Челны, 20/7а Заман ЭР-Телеком Н.Челны, 22/4 дворец творчества ЭР-Телеком Н.Челны, 59/23 (Кол Гали, 15) Золотой шар ЭР-Телеком Н.Челны, Зяб 17а/1 (Набережночелнинский, 7) ДДК Бумажник ЭР-Телеком Н-камск, 30 Лет Победы, 5б Дружба ЭР-Телеком Н-камск, 30 Лет Победы, 8 Ледовый дворец ЭР-Телеком Н-камск, 30 Лет Победы, 8 ХK Нефтехимик ЭР-Телеком Н-камск, Корабельная, 33 Лагуна Таттелеком Н-камск, Сююмбике, 46 Парадиз Таттелеком Н-камск, Химиков, 18 Третий шар ЭР-Телеком Н-камск, Юности, 7 Титан ЭР-Телеком

Общежития Альметьевск, К.Цеткина, 24 общ. Торг.техн. Таттелеком Альметьевск, Тукая, 41а общ. АГНИ Таттелеком Казань, Деревня Универсиады, 1-30, Деревня Универсиады Таттелеком Казань, 2-я Юго-Западная, 26 общ. КГЭУ Таттелеком Казань, 2-я Юго-Западная, 26а общ. КГЭУ Таттелеком Казань, А.Кутуя, 2/17 общ. №6 КГУ Таттелеком Казань, Аделя Кутуя, 2б общ. №3 КГУ Таттелеком Казань, Б.Красная, 18 общ. №2 КГТУ Таттелеком Казань, Б.Красная, 7/9 общ. №1 КГТУ Таттелеком Казань, Бутлерова, 6 общ. КФУ ЛайНет Казань, Галеева, 3 общ. электротехникума связи Таттелеком Казань, Гвардейская, 32 общ. №5 КГУ Таттелеком Казань, Губкина, 11 общ №1 ТГГПУ Таттелеком Казань, Зеленая, 2 общ. №4 КГСАУ Таттелеком Казань, Зеленая, 2, правое крыло, 9 эт. Общ. №4 КГСАУ Таттелеком Казань, Зеленая, 2, левое крыло 6 эт. Общ. №4 КГСАУ Таттелеком Казань, Зеленая, 2, левое крыло 8 эт. Общ. №4 КГСАУ Таттелеком Казань, Зеленая, 2, правое крыло 4 эт. Общ. №4 КГСАУ Таттелеком Казань, Зеленая, 2, правое крыло 6 эт Общ. №4 КГСАУ Таттелеком Казань, Зеленая, 2, правое крыло 8 эт Общ. №4 КГСАУ Таттелеком Казань, К.Маркса, 68 КХТИ Таттелеком Казань, Калинина, 19 Общ. №5б КГСАУ Таттелеком Казань, Кирпичникова, 11 общ. №3 КГТУ Таттелеком Казань, Кирпичникова, 13/12 общ. №3 КГТУ Таттелеком Казань, Кирпичникова, 6 общ. №3 КГМУ Таттелеком Казань, Короленко, 85 общ. №4 КГТУ Таттелеком Казань, Красной Позиции, 2а общ. №4 КГУ Таттелеком Казань, Красной Позиции, 6 общ. №1 КГУ Таттелеком Казань, Красной Позиции, 6а общ. №2 КГУ Таттелеком Казань, Маяковского, 11 общ. №1 КГМУ Таттелеком Казань, Н.Ершова, 30 общ. №5 КГТУ Таттелеком Казань, Пионерская, 14 КГМУ,общ. №4; 2 этаж Таттелеком Казань, Пионерская, 14 КГМУ,общ. №4; 4 этаж Таттелеком Казань, Пушкина, 32 КФУ общ.2 ЛайНет Казань, Сиб.тракт, 12 КГТУ им.Кирова (КХТИ) Таттелеком Казань, Сиб.Тракт, 35/1 общ. КГАВМ Таттелеком Казань, Сиб. Тракт, 35/4 общ.КГАВМ Таттелеком Казань, Сиб.тракт, 6 общ. ГосКонсерватория Таттелеком Казань, Товарищеская, 30 общ. №6 КГТУ Таттелеком Казань, Товарищеская, 30а общ. №7 КГТУ Таттелеком Казань, Товарищеская, 31а общ. №1 КГТУ Таттелеком Казань, Товарищеская, 31б общ. №2 КГТУ Таттелеком Казань, Товарищеская, 32 общ. №5 КГТУ Таттелеком Казань, Товарищеская, 32а общ. №6 КГТУ Таттелеком Казань, Товарищеская, 40б общ. №4 КГТУ Таттелеком Казань, Ферма, 2 общ.КГАУ Таттелеком Лениногорск, Ленина, 2а общ.Нефтяного техн. Таттелеком Н.Челны, Мира, 17а общ.ИНЭКА,блок 1А Таттелеком Н.Челны, Мира, 17б общ.ИНЭКА,блок 2Б Таттелеком Н.Челны, Мира, 17в общ.ИНЭКА,блок 3А Таттелеком Н.Челны, Мира, 17г общ.ИНЭКА,блок 4Б Таттелеком Н.Челны,

Набережночелнинский, 24 общ.НГПИ Таттелеком Н.Челны, Беляева, 7/97 общ.НГТТИ Таттелеком Н.Челны, Низаметдинова, 1б общ.КамГИФК Таттелеком Н-камск, 30 лет Победы, 11 общ.медколледж Таттелеком пгт.Тетюши общ. Сельхозтехникума Таттелеком

Учебные заведения пгт.Аксубаево, Мазилина, 2 техникум универсальных технологий Таттелеком Альметьевск, Цеткина, 22 Торговый техникум Таттелеком Альметьевск, М.Джалиля, 9 АГИМС Таттелеком Альметьевск, Марджани, 82 Медресе Фахретдина Таттелеком Альметьевск, Тельмана, 53 АГНИ Таттелеком Арск, Вагизовых, 14 Педколледж Таттелеком п.г.т. Богатые Сабы Сабантуй Таттелеком Бугульма, Ленина, 135 Бугульминский аграрный колледж» Таттелеком Буинск, Розы Люксембург, 157 Дом Культуры Таттелеком Елабуга, Казанская, 89 ЕГПУ Таттелеком Елабуга, Набережная, 7 Училище культуры и искусств Таттелеком Казань, Азинская 2-Я, 7а Академия правосудия ЭР-Телеком Казань, Газовая, 19 Исламский Университет ЭР-Телеком Казань, Галеева, 4 Медицинская Академия Таттелеком Казань, Галеева, 6 Медицинская Академия Таттелеком Казань, Достоевского, 10 ИГСЗ Таттелеком Казань, Журналистов, 6а Гуманитарная Академия ЭР-Телеком Казань, Маркса, 65 КГАУ ВымпелКом Казань, Маркса, 65 КГАУ Таттелеком Казань, Карбышева, 64 Автотранспортный техникум ЭР-Телеком Казань, Копылова, 5 (Белинского, 1) Сагадат ЭР-Телеком Казань, Космонавтов, 39 Академия Туризма Таттелеком Казань,

Латышских Стрелков, 23 Медколледж ЭР-Телеком Казань, Оренбургский тр, 142 Медакадемия Таттелеком Казань, Попова, 21 Школа-интернат Таттелеком Казань, Серова, 7 ТРО ОООИ ВОС РТ ЭР-Телеком Казань, Сиб.Тракт, 35 КГАВМ читальный зал Таттелеком Казань, Ферма-2 Агрономический ф.уч.зд. №2 КГАУ Таттелеком Казань, Ферма-2 Агрономический ф.уч.здание №2 КГАУ 2-й этаж левое крыло Таттелеком Казань, Ферма-2 Механический ф. КГАУ Таттелеком Казань, Ферма-2, 53 КГАУ ВымпелКом Казань, Ферма-2, 79а КГАУ ВымпелКом Казань, Ферма-2, 79а КГАУ ЛайНет Казань, Мавлютова, 34 Медколледж ЭР-Телеком Камско-Устьинский р-он, с.Кирельское, Нижняя, 6 Кирельская СОШ Таттелеком Лениногорск, Кутузова, 14 Колледж Таттелеком Н.Челны, Ямашева, 33

(ГЭС 9/10) ИНЭКА (КамПИ)

инженерно-строительный ф. Таттелеком Н.Челны, пр.Мира, 68/19 (1/18) ИНЭКА головное здание Таттелеком Н.Челны, пр.Мира, жилой район XVIA корпус V ИНЭКА, учебно-библиотечный корпус Таттелеком Н.Челны, пр.Мира, жилой район XVIA корпус VI ИНЭКА, автомеханический факультет Таттелеком Н.Челны, пр.Мира, жилой район XVIA корпус VII ИНЭКА, К-2 Таттелеком Н.Челны, пр.Московский, 95 НГТТИ Таттелеком Н.Челны, Набережночелнинский, 54, 12 ИСГЗ Таттелеком Н.Челны, пр.Сююмбике, 10а Филиал КГУ Таттелеком Н.Челны, 1/16 (Рубаненко, 12) НУР ЭР-Телеком Н.Челны, 2/18 (Туфана, 12) Cambridge ЭР-Телеком Н.Челны, 18/08

(Школьный б., 8) Детская Школа

Театрального Искусства ЭР-Телеком Н.Челны, 18/09

(Школьный б., 2) Межшкольный учебный комбинат №72 ЭР-Телеком Н.Челны, 25/14 (Татарстан, 10) ТИСБИ ЭР-Телеком Н.Челны, 28/16 (Мира, 76) Камский Институт ЭР-Телеком Н.Челны, 39/17 (Касимова, 3) Экономико-юридическая академия ЭР-Телеком Н.Челны, 48/14 (Чулман, 112) Институт искусств и дизайна ЭР-Телеком Н.Челны, 50/18а

(Усманова, 139) Институт искусств и дизайна ЭР-Телеком Н.Челны, 56/04 (Беляева, 3) Педколледж ЭР-Телеком Н.Челны, Королева, 1а КАИ ЭР-Телеком Н.Челны, Беляева, 3 Педколледж Таттелеком Н.Челны,

Железнодорожников, 16 НГПИ Таттелеком Н.Челны, Мелиораторная, 81 Филиал ВИПК МВД ЭР-Телеком Н.Челны, Моторная, 308 Техколледж ЭР-Телеком Н.Челны, Низаметдинова, 28 НГПИ Таттелеком Н.Челны, Орловская, 7 Медколледж ЭР-Телеком Н.Челны, Московский, 95 (8/02) НГТТИ ЭР-Телеком Н.Челны, Студенческая, 21 КамГИФК Таттелеком Н-камск, 30 Лет Победы, 5а Химико-технологический инст. ЭР-Телеком Н-камск, Ахтубинская, 2 Гуманитарно-экономический инст. ЭР-Телеком Н-камск, Ахтубинская, 4 Инст. информационных технологий ЭР-Телеком Н-камск, Спортивная, 1 Медколледж Таттелеком Н-камск, Химиков, 13а Динамо ЭР-Телеком

Офисы Альметьевск, Базовая, 17ж Современные технологии Таттелеком Альметьевск, Базовая, 1а АльТЕК Таттелеком Альметьевск, Ленина, 1А Стройторгмаркет Таттелеком Альметьевск, Монтажная, 9 Фиеста Таттелеком Альметьевск, Тимирязева, 2а Стройторгмаркет+ Таттелеком Альметьевск, Тухватуллина, 2а Татойлгаз Таттелеком Заинск, Победы, 1/13 Никлипс Таттелеком Заинск, Заводская, 16 Завод ЖБИ Таттелеком Казань, Победы, 83 Клиническая инфекционная больница Таттелеком Казань, Победы, 83, строение 88 Станция переливания крови Таттелеком Казань, Ф.Амирхана, 51В Питех Таттелеком Казань, Б.Красная, 51 Акушерское отделение Таттелеком Казань, Б.Красная, 54 Татинком Таттелеком Казань, Б.Красная, 63 Ресторатор Таттелеком Казань, Батыева, 13 ИП Афанасьева Таттелеком Казань, Бутлерова, 14 Офтальмологическая больница Таттелеком Казань, Волгоградская, 32 Администрация Таттелеком Казань, Гвардейская, 54 ЭР-Телеком ЭР-Телеком Казань, Даурская 2-Я, 3 ЖКХ Танкодром ЭР-Телеком Казань, Закиева, 3 Офисный центр Таттелеком Казань, Ипподромная, 14 Администрация Таттелеком Казань, Маркса, 38/5 Исполком ВКТ Таттелеком Казань, Кремлевская, 10/15 Связьинвестнефтехим Таттелеком Казань, Кремлевская, 16 Минюст Таттелеком Казань, Лаврентьева, 3 Таттелеком ЛайНет Казань, Муштари, 2А офисы Таттелеком Казань, Ершова, 29Б БЦ Татария ЛайНет Казань, Ершова, 57В Таттелеком ЛайНет Казань, Победы, 91, Южный Мегафон Таттелеком Казань, Пушкина, 44 Жиен-Сход Таттелеком Казань, Пушкина, 86 НКЦ Таттелеком Казань, Гиззата, 6/31 Семь слонов ЛайНет Казань, Чехова, 1A РКБ Таттелеком Казань, Чуйкова, 2 Офисный центр ЛайНет Казань, Чуйкова, 54 Больница №7 Таттелеком Казань, Усманова, 9 ТРК Новый Век ЭР-Телеком Казань, Шуртыгина, 11 УК Гвардейская ЭР-Телеком Казань, Шуртыгина, 1 Администрация Таттелеком Казань, Эсперанто, 27Б МТС ЛайНет Лениногорск, 50 лет Победы ИП Косырева Таттелеком Лениногорск, Агадуллина, 7а ИП Шайдуллин Таттелеком Лениногорск, Куйбышева, 46, стр.1 ИП Хамидуллина Таттелеком Лениногорск, Лыжная, 22 Ледовый дворец Таттелеком Лениногорск, Суворова, 2 ИП Косырева Таттелеком Лениногорск, Шашина, 6 ИП Муслихов Таттелеком Н.Челны, Автозаводский, 1 ЭКСПО-КАМА Таттелеком Н.Челны, Мира, 24Е (7/20) Пенсионный фонд Таттелеком Н.Челны, Сююмбике, 219 Дом.ru в ТЦ Омега ЭР-Телеком Н.Челны, 18/15 (Мира, 73/21) Офис Дом.ru ЭР-Телеком Н.Челны, 18/05 (Мира, 65) Дом.ru в ТЦ Акком ЭР-Телеком Н.Челны, 25/09 (Мира, 97/2) Курс Инвест ЭР-Телеком Н.Челны, 30/18 Ритм ЭР-Телеком Н.Челны, 40 Лет Победы, 52а Автомастер+ ЭР-Телеком Н.Челны, 40/9а (Усманова, 39) FOTEKS imaging ЭР-Телеком Н.Челны, 8/32 (Джалиля, 58) Дом.ru в ТЦ Челны ЭР-Телеком Н.Челны, Автозаводский, 61а Ford ЭР-Телеком Н.Челны, Альметьевский тр,2 ст3 Диалог-авто ЭР-Телеком Н.Челны, Гидростроителей, 1 Почтампт Таттелеком Н.Челны, Гэс 10/48б (Тинчурина, 1б) Центр по трудоустройству ЭР-Телеком Н.Челны, Зяб 17/19 (Жукова, 13) Алсу ЭР-Телеком Н.Челны, Зяб 17а/01 (Набережночелнинский, 7) Сияние ЭР-Телеком Н.Челны, Зяб 18/38а

(Сармановский тр., 48а) Дом.ru в ТЦ Алтын Ай ЭР-Телеком Н.Челны, Машиностроительная, 12 Renault ЭР-Телеком Н.Челны, Машиностроительная, 12а Hyundai ЭР-Телеком Н.Челны, Мензелинский тр., 1 BMW ЭР-Телеком Н.Челны, Мензелинский тр., 13 ТрансТехСервис ЭР-Телеком Н.Челны, Мензелинский тр., 1а Kia ЭР-Телеком Н.Челны, Мензелинский тр., 52а Аренда-Даром ЭР-Телеком Н.Челны, Мира, 31а/1 Мусин ЭР-Телеком Н.Челны, Первопроходцев, 14 Ford ЭР-Телеком Н.Челны, Спортивная, 4 Renault ЭР-Телеком Н.Челны, Старосармановская, 31/2 Орион-Композит Таттелеком Н.Челны, Тозелеш пр., 7 Автоваз ЭР-Телеком Н.Челны, Тозелеш пр., 7 Trade-In ЭР-Телеком Н.Челны, Тозелеш пр., 7 Ssang yong ЭР-Телеком Н.Челны, Тозелеш пр., 7 Subaru ЭР-Телеком Н.Челны, Тозелеш пр., 7 Mitsubishi ЭР-Телеком Н-камск, Лемаева, 2 РК Джалиль Таттелеком Н-камск, Химиков, 1 ЦентрМонтажАвтоматика 1 эт. Таттелеком Н-камск, Химиков, 53 ИП Гизатов Таттелеком Н-камск, Химиков, 53 ИП Минникаев Таттелеком Н-камск, 30 лет победы, 8а Нефтехимик Таттелеком Н-камск, Гагарина, 25 Дом.ru в Эссен ЭР-Телеком Н-камск, Гагарина, 32 Награда НК Таттелеком Н-камск, Корабельная, 1 Дом.ru ЭР-Телеком Н-камск, Спортивная, 4 Апельсин ЭР-Телеком Н-камск, Химиков, 34 Дом.ru в Аркада ЭР-Телеком Н-камск, Южная, 5г Апельсин ЭР-Телеком Н-камск, Южная, 5а ИП Авдоян Таттелеком Н-камский р-он, п.Красный Ключ, Советская, 22б ХК Нефтехимик Таттелеком

Банки Агрыз, Маркса, 18 Сбербанк Таттелеком пгт.Аксубаево, Ленина, 11 Сбербанк Таттелеком Альметьевск, Гафиатуллина, 8 Сбербанк Таттелеком Альметьевск, Кирова, 16 Сбербанк Таттелеком Альметьевск, Ленина, 1 Сбербанк Таттелеком Альметьевск, Ленина, 122 Сбербанк Таттелеком Альметьевск, Ленина, 16 Сбербанк Таттелеком Альметьевск, Ленина, 85 Сбербанк Таттелеком Альметьевск, Советская, 153 Сбербанк Таттелеком пгт.Богатые Сабы, Тукая, 87а Сбербанк Таттелеком Бугульма, М.Джалиля, 22 Сбербанк Таттелеком Буинск, Центральная, 5 Сбербанк Таттелеком В.Гора, Школьная, 19 Сбербанк Таттелеком В.Гора, Школьная, 20 Сбербанк Таттелеком Елабуга, Интернациональная, 4а Сбербанк Таттелеком Елабуга, Марджани, 32 Сбербанк Таттелеком Елабуга, Нефтянников, 19 Сбербанк Таттелеком Зеленодольск, Ленина, 70 Сбербанк Таттелеком Казань, Ямашева, 9 Сбербанк Таттелеком Казань, Ямашева, 97 Сбербанк Таттелеком Казань, Айвазовского, 3а Сбербанк ЭР-Телеком Казань, Б.Красная, 29а Сбербанк Таттелеком Казань, Бутлерова, 44 Сбербанк ЭР-Телеком, Таттелеком Казань, Восстания, 58 Ипотека-Инвест ЭР-Телеком Казань, Касаткина, 11а ПромсвязьБанк Таттелеком Казань, Кремлевская, 21 Сбербанк Таттелеком Казань, Кремлевская, 8 Ак Барс банк Таттелеком Казань, Лукина, 15а Фаст Финанс ЭР-Телеком Казань, Салимжанова, 17 Сбербанк ЭР-Телеком Казань, Парина, 6 Сбербанк Таттелеком Казань, Петербургская, 28 Сбербанк Таттелеком Казань, Победы, 624 Сбербанк ЭР-Телеком Казань, Победы, 62/4 Сбербанк Таттелеком Казань, Пушкина, 17 Сбербанк Таттелеком Казань, Пушкина, 22 ПромСвязьБанк Таттелеком Казань, Пушкина, 4 Сбербанк Таттелеком Казань, Зорге, 57 (Победы, 29) Сбербанк ЭР-Телеком Казань, Зорге, 95 Запсибкомбанк ЭР-Телеком Казань, Татарстана, 20а Пробизнесбанк Таттелеком Казань, Чистопольская, 60 БыстроБанк ЭР-Телеком Казань, Чуйкова, 2в Сбербанк Таттелеком пгт.Мамадыш, М.Джалиля, 18 Сбербанк Таттелеком Менделеевск, Бурмистрова, 19 Сбербанк Таттелеком Менделеевск, Фомина, 13а Сбербанк Таттелеком Н.Челны, Мира, 25В Промсвязьбанк Таттелеком Н.Челны, Мира, 33Б АльфаБанк Таттелеком Н.Челны, 4/09 (Туфана, 5) Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, 5/02 Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, 7/20, а1 (Мира, 24а/1) Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, 11/17 (Мира, 35) Камский горизонт ЭР-Телеком Н.Челны, 11/30 (Сююмбике, 16) Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, 13/2а/2 (Туфана, 45) Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, 18/14 Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, 26/18а Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, 28/08 (Автозаводский, 29) Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, 30/05 Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, 40/03б Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, 43/18а (Усманова, 62а) Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, 43/04 Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, 51/1а Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, 54/24 Камский горизонт ЭР-Телеком Н.Челны, 62/29

(Набережночелнинский, 70/56) Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, Гэс 10/70 (Наб.Тукая, 93/100) Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, Гэс 3/01 (Гидростроителей, 26) Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, Зяб 15/07 (Комарова, 18) Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, Зяб 17/14

(Сармановский тр, 56) Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, Зяб 17а/01

(Набережночелнинский пр., 7) Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, М.Джалиля, 25 Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, Московский, 130в Сбербанк ЭР-Телеком Н.Челны, Сююмбике, 67а Сбербанк ЭР-Телеком Н-камск, Вахитова, 27 Сбербанк ЭР-Телеком Н-камск, Кайманова, 16 Сбербанк ЭР-Телеком Н-камск, Мира, 5а Сбербанк ЭР-Телеком Н-камск, Мира, 63б Сбербанк ЭР-Телеком Н-камск, Строителей, 13 Сбербанк ЭР-Телеком Н-камск, Студенческая, 14а Сбербанк ЭР-Телеком Н-камск, Тукая, 31 Сбербанк ЭР-Телеком Н-камск, Химиков, 21а Сбербанк ЭР-Телеком Н-камск, Чулман, 17а Сбербанк ЭР-Телеком Нурлат, Маркса, 47 Сбербанк Таттелеком

Медицинские учреждения Альметьевск, Радищева, 67 Медсанчасть Татнефть Таттелеком Казань, Кутуя, 16 Медцентр Март ЭР-Телеком Казань, Кутуя, 44а Ваш доктор ЭР-Телеком Казань, Глушко, 30 АРТИУМ ЭР-Телеком Казань, Гагарина, 121 Горбольница 16 ЛайНет Казань, Гагарина, 95 Горбольница 7 ЛайНет Казань, Космонавтов, 42 Семейный доктор ЭР-Телеком Казань, Ершова, 65 Поликлиника РЖД ЛайНет Казань, Хакима, 33 Рифэль ЭР-Телеком Казань, Фучика, 34 Стоматолог и Я ЭР-Телеком Н.Челны, Мира, 2 (9/01) Перинатальный центр Таттелеком Н.Челны,

Набережночелнинский, 18, блок А БСМП Таттелеком Н.Челны, 1/16 (Рубаненко, 12) Dental Forte ЭР-Телеком Н.Челны, 1/09 Авицена ЭР-Телеком Н.Челны, 3/12 (Рубаненко, 5) Smile Center ЭР-Телеком Н.Челны, 9/16 Инфекционная больница ЭР-Телеком Н.Челны, 9/07 Конкор Оптика ЭР-Телеком Н.Челны, 18/10 (Вахитова, 27) Клиника современной медицины ЭР-Телеком Н.Челны, 20/9б (Цветочный, 737б) Cтомполиклиника №3 ЭР-Телеком Н.Челны, 27/04а Dental Forte ЭР-Телеком Н.Челны, 28/14 (Автозаводский, 17) Авицена ЭР-Телеком Н.Челны, 44/11а (Усманова, 85а) Стоматология Для Вас! ЭР-Телеком Н.Челны, 48/08 (Чулман, 106) Ликон Плюс ЭР-Телеком Н.Челны, 49/25 (Сююмбике, 95) Стоматология для Вас! ЭР-Телеком Н.Челны, Гэс 07/23 (Наб. Тукая, 1) Клиника Нуриевых ЭР-Телеком Н.Челны, Зяб 17/02 Dental Forte ЭР-Телеком Н.Челны, Мелекесская, 1 Санаторий Жемчужина ЭР-Телеком Н.Челны, Наб. Тукая, 39 Госпиталь для ветеранов войн ЭР-Телеком

Парки Альметьевск, Ленина 135 Сквер Нефтяников Таттелеком п.г.т. Балтаси парк Победы Таттелеком Казань парк Горького Таттелеком Казань, Лядской сад ЛайНет Казань, Советская площадь Сквер Таттелеком Казань, Гвардейская, 54 Центр Абонентского Обслуживания ЭР-Телеком Казань, Копылова, 2б Парк Крылья Советов ЭР-Телеком Казань, Московская Сквер Таттелеком Казань, Островского, 57а Парк Тысячелетие ЭР-Телеком Казань, Пушкина, 86 НКЦ ЭР-Телеком Казань, Сыртлановой, 11 Парк на Сыртланово ЭР-Телеком Казань, Татарстан, 9 Речной вокзал ЭР-Телеком Казань, Фрунзе, 1 Парк Петрова ЭР-Телеком Казань, Ямашева, 27 Парк Победы ЭР-Телеком Н-камск, Мира, 6 Парк Нефтехимиков, Будка охраны Таттелеком Н-камск парк им. Тукая Таттелеком с.Старое Дрожжаное, С.Нафиева парк Выпусников Таттелеком