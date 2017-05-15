Лекция «Блокчейн – новая распределённая финансовая среда»

С лекцией на тему «Блокчейн – новая распределённая финансовая среда» выступил сегодня в Доме Правительства РТ генеральный директор АО «КИВИ» Сергей Солонин.

Слушателями лекции стали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководители министерств и ведомств республики.

В своём вступительном слове Сергей Солонин отметил, что между Татарстаном и компанией «КИВИ» сложился хороший опыт сотрудничества. Так, ранее в республике был запущен новый финансовый инструмент – карта рассрочки «Совесть». Идея проекта родилась в ОЭЗ «Иннополис».

«Было интересно наблюдать как за последние полгода нам удалось с “нуля” запустить данный проект и внедрить карту “Совесть” на уровне работающего ИТ-продукта в республике», — сказал он, поблагодарив за содействие Президента РТ Рустама Минниханова.

В ходе лекции Сергей Солонин рассказал о новой технологии хранения данных – блокчейне. Инновационная система имеет определенные правила построения цепочки блоков транзакций и доступа к информации, которые препятствуют изменению или кражи данных. Генеральный директор АО «КИВИ» сообщил об особенностях работы новой системы, её преимуществах и перспективах дальнейшего развития и применения в различных отраслях.