ПРОПАЛ ТЕРМИНАЛ

В Набережных Челнах на одной из АЗС пропал платежный терминал. Исчезновение обнаружили лишь на следующий день. Причиненный ущерб оценили в 95 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, в день похищения туда заявились двое грузчиков и увезли терминал на ремонт. Вскоре их удалось найти. Мужчины действительно оказались грузчиками. Демонтировать терминал их попросил человек, который представился владельцем аппарата. За это он заплатил каждому по 500 рублей. Вскоре нашли и его. 31-летний челнинец признался, что на кражу решился из-за проблем с деньгами. Терминал привлек его тем, что не был закреплен и не охранялся.