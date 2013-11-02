Фонд развития интернет-инициатив окажет поддержку стартапам и онлайн-бизнесу

Опубликовано в IT, Официоз
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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), учрежденный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» начал работу в текущем году.

Одной из главных задач ФРИИ является финансовая и экспертная поддержка уже на ранних стадиях развития проектов. Любой гражданин России может зарегистрировать свой интернет-проект: от стартапа до успешно функционирующего онлайн-бизнеса, которому требуется финансирование для дальнейшего развития, на сайте Фонда по адресу www.iidf.ru  или www.фрии.рф.

Объем средств под управлением ФРИИ составляет 6 млрд. рублей. В течение 3-х лет планируется профинансировать более 400 российских интернет-проектов.

Фонд также планирует запуск различных образовательных программ и выступит с рядом законодательных инициатив. Эти шаги помогут повысить прозрачность и обеспечат эффективное взаимодействие предпринимателей, инвесторов и государственных структур в сфере венчурных инвестиций в онлайн-проекты в России.

комментария 3

  1. Марфа:
    09.11.2013 в 11:08

    Я неквалифицированный разработчик. А что это такое?

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  2. Елена:
    15.03.2014 в 23:28

    Если действительно будет поддержка, то дай бог.Все для людей!

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  3. AlexF1:
    19.03.2014 в 09:02

    Интересно

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