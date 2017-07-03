Джазовый фестиваль «переезжает» из усадьбы Сандецкого в Казанский Кремль

Любимый многими казанцами джазовый open air-фестиваль летом 2017 года меняет свою дислокацию и «переезжает» из усадьбы Сандецкого в Казанский Кремль. Смена площадки связана с планируемыми ремонтными работами в музее изобразительных искусств РТ. XI сезон фестиваля пройдет с 27 июля по 24 августа на площадке Пушечного двора под новым названием — «JAZZ в Кремле» с Ольгой Скепнер.

Формат фестиваля останется прежним: любителей джаза ждут каждый четверг, концерты будут проходить open air. Органичным продолжением фестиваля станут театральные перформансы от Казанского камерного театра “SDVIG”, отражающие одну из ключевых составляющих концепции – идею совмещения различных видов искусств. Собственно музыкальную программу форума составят пять вечеров с участием артистов из России, Европы и США.

Фестиваль откроет выступление группы “Ba Cissoko” (Франция-Гвинея), исполнительский стиль которой представляет собой «горячий» синтез электро-рока, фанка, регги и традиционных африканских мелодий. 3 августа со своей программой выступит участница шоу «Голос» на Первом канале, российская и грузинская певица Этери Бериашвили. 10 августа пианист и композитор Евгений Борец презентует три блока своей концертной программы: фрагменты из нового альбома «Мотыльки» («Детские песни для взрослых»), дуэт с трубачом Константином Гевондяном и полный состав квинтета с Дианой Поленовой, в программе которого прозвучат и авторские композиции, и изысканные, утонченные аранжировки известных мелодий. Американский мэйнстрим-джаз будет представлен 17 августа гостьей из США Шэрон Кларк в сопровождении трио Сергея Васильева. Второе отделение концерта 17 августа будет отдано формату инструментальной музыки от молодого, талантливого пианиста Дмитрия Илугдина и его трио. На заключительном концерте 24 августа зрители услышат итальянского саксофониста Розарио Джулиани и трио Алексея Подымкина (Москва) с программой «Великая музыка кино» (композиции Нино Рота и Эннио Морриконе в джазовой интерпретации). Специальной гостьей вечера станет вокалистка, музыкальный директор фестиваля Ольга Скепнер.

«Мы с большой любовью «собирали» программу фестиваля-2017, — рассказывает Ольга Скепнер, — приедут яркие, талантливые, харизматичные исполнители, которые составят концепцию всего формата фестиваля — разнообразные стили и направления джазовой и импровизационной музыки. Мой большой друг и партнер, соорганизатор фестиваля Михаил Волконадский удивляет меня и всех нас с каждым годом все больше и больше, предлагая неожиданные решения по режиссуре и оформлению, а также содержанию всей инфраструктуры площадки! Мы искренне надеемся, что «переезд» на новое место даст дополнительный импульс развития нашему проекту, добавит новых «красок» и при этом мы сможем сохранить нашу уникальную, неповторимую атмосферу прежних джазовых сезонов. Мы искренне ждем на фестивале наших постоянных зрителей, а также всех любителей профессиональной, эмоциональной, живой музыки».

Билеты на концерты фестиваля продаются на сайте Кассир.ру, а также в Казанском Кремле, стоимость билетов от 400 до 1500 рублей.