Неплохое «Начало»: рецензия на фильм «Гоголь. Начало»

Рецензия на фильм Гоголь. Начало

жанр: Мистика, Детективы, Приключения

режиссер: Егор Баранов

продолжительность: 100 мин. / 01:40

в кино: с 31 декабря 2017 года

возрастное ограничение: 16+

Оценка редакции: 7 баллов из 10

То, что «Гоголь. Начало» – полнейшее копирование реализованных ранее идей, стало понятно с первого же трейлера. Поместить автора в мистический мир его же произведений? Мы видели это в «Братьях Гримм» 2005 года. Всадник в капюшоне отличается от Всадника без головы из «Сонной лощины» Тима Бертона только наличием капюшона. Да и цветовая гамма фильма тоже, кажется, оттуда.

А еще выясняется, что главный герой фильма Николай Гоголь – детектив-экстрасенс. Не напрягаясь, могу вспомнить пяток проектов про детективов-экстрасенсов.

А еще «Гоголь. Начало» – проект канала ТВ3, и после проката его покажут на этом канале. Черт, до сих пор плююсь от их «Пятой стражи» и прочей хрени.

Можно ли с такими предпосылками сделать нормальный мистический детектив? Как оказалось – можно.

Да, «Гоголь. Начало» позаимствовал все, что только можно, кроме как духа произведений самого Гоголя – его тут не чувствуется. Но при этом фильм достаточно самобытен и интересен. В нем есть довольно интригующие сюжетные линии, неплохие пугающие моменты – они не сводятся к банальным скримерам (хотя гурманы жанра хоррор не найдут в фильме вообще ничего пугающего, но все же «Гоголь. Начало» – это не хоррор).

К тому же, в фильме нам представят довольно небанальных персонажей. Даже без учета Гоголя, который все же не только детектив-экстрасенс, но и писатель-экстрасенс. Например, в конце картины нам представляют «команду неудачников» Гоголя, с которой вместе он будет бороться со злом. И, помимо вполне типичных кузнеца и извозчика, там есть врач-пропойца Бомгард, в котором с легкостью можно узнать персонажа Булгакова (!!) из «Записок молодого врача», и давно умершая дочь мельника, с которой он будет не только сотрудничать, но и уже, кажется, переспал. Тут, впрочем, не до конца ясно, и это представляет одну из интриг фильмов.

Фильмов. Дело в том, что осенью нам обещают еще три фильма из серии «Гоголь», и я бы хотел на них сходить. Хотя бы потому, что фильм оказался достаточно интересным, чтобы пробудить во мне дикое любопытство: а чем все закончится?

Автор: Максим Мозес|