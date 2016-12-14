Дело о «чистопольской резне»: «Я хочу, чтобы этот человек очень долго мучился в тюрьме»

Дело об убийстве трех взрослых и 4-летней девочки, потрясшее Чистополь в начале июня, сегодня начал рассматривать Верховный суд РТ. Преступление, в котором как будто ожила атмосфера пьесы Горького «На дне», полиция раскрыла в кратчайшие сроки. Корреспондент «БИЗНЕС Online», побывавший на заседании, увидел, как 24-летний обвиняемый прятал лицо от родственников погибших, а те потребовали с него моральную компенсацию в размере 2,5 млн. рублей.



ДЕЛО ВЗЯЛ МАКСИМ БЕЛЯЕВ

Уголовное дело о массовом убийстве в Чистополе как особо резонансное поручили рассматривать лично заместителю председателя Верховного суда РТ по уголовным делам Максиму Беляеву. Напомним, именно Беляев в апреле этого года приговорил к пожизненному лишению свободы челнинского «джокера» — 22-летнего Шавката Миндиярова, преступление которого минувшим летом взбудоражило республику. С очень похожим на Веревкина почерком он вырезал семью из трех человек, забрал приставку XBox и 5 тыс. рублей и, пытаясь замести следы, чуть не взорвал весь дом.

Ранее Беляев выносил решения по не менее резонансным делам. В июне 2014 года он приговорил жителя Нурлата Антона Фадеева, убившего своих родителей и младшего брата, к 19,5 годам лишения свободы, а в марте того же года по его решению в легендарную колонию «Черный дельфин» отбывать пожизненный срок отправился житель Казани Евгений Игошин, который был осужден за жестокое убийство своей любовницы Алии Гариповой и ее 7-летней дочери Зарины. При этом в карьере уголовного судьи есть и эпизоды с оправданием подсудимых: в августе прошлого года Беляев неожиданно для многих освободил по амнистии жителя Набережных Челнов Александра Антонова, убившего в состоянии аффекта двоих сыновей. Беляев посчитал необходимым освободить в зале суда отца двух неоднократно судимых наркоманов, которые регулярно поднимали на родителей руку. Добавим, в роли оружия убийства опять же фигурировал кухонный нож.



Сторону обвинения по делу представляла прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Ангелина Оленина. Подсудимого Виталия Веревкина в зал привели под конвоем из казанского СИЗО №1. Его появление вызвало оживление среди потерпевших — никто из них раньше никогда не видел Веревкина и теперь, спустя почти полгода, для них представилась первая возможность посмотреть в глаза человеку, обвиняемому в убийстве их родных. Правда, Веревкин застенчиво прикрывал лицо листом белой бумаги. Его адвокат Николай Иванов заметил, что подзащитный опасается преждевременной огласки, ведь «к убийцам малолетних детей в местах не столь отдаленных относятся весьма скверно». Именно по этим причинам он все время прятался от камер.

Напомним, Веревкин обвиняется в убийстве четверых человек, совершенном в частном доме Чистополя на ул. Урицкого, 190 в начале июня. Долгое время в нем жила 35-летняя Наталья Маринина, в последние несколько недель к ней подселился ранее судимый Артем Пиляев, он был на три года моложе сожительницы. В ночь с 3 на 4 июля в доме оказалась 33-летняя Альбина Андреева и ее 4-летняя дочь Сабина. Все они после продолжительного застолья стали жертвами Веревкина, который на пьяную голову заколол их ножом, а потом поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

В начале заседания Веревкин обратился к суду с ходатайством удалить прессу и видеокамеры из зала, так как «это к рассмотрению дела не относится». Однако Беляев, сославшись на мнение присутствующих, отказал в просьбе.

ИСК В 2,5 МИЛЛИОНА ЗА «ДЕПРЕССИВНОЕ СОСТОЯНИЕ» И 30 ТЫСЯЧ НА ПОХОРОНЫ СЫНА

Во время оглашения обвинительного заключения, в котором в мельчайших подробностях раскрывались детали совершенного преступления, родственники погибших не могли сдержать слез. «Веревкин, совершая убийство Андреевой, Марининой, Пиляева и малолетней Галиуллиной, осознавал, что Андреева, Маринина, Пиляев и в силу своего возраста малолетняя Галиуллина находятся в беспомощном состоянии и в силу физического состояния не способны защитить себя и оказать ему активное сопротивление, действовал с прямым умыслом на убийство, осознавал общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде смерти указанных лиц и желал этого», — зачитала прокурор Оленина.

— Понятны ли вам обвинения, которые сейчас были озвучены гособвинителем? — уточнил у подсудимого Беляев.

— Да, — коротко и хладнокровно ответил Веревкин.

— Признаете ли вы себя виновным? — продолжил судья.

— Нет, — заявил Веревкин ко всеобщему удивлению.

— Вообще не признаете? — слегка удивился и сам Беляев, на что получил короткий ответ: «Не в полном объеме». Однако прояснить свое отношение к обвинению подсудимый пообещал после выступления всех потерпевших и свидетелей. Позже адвокат Иванов заметил в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online», что его клиент остался недоволен трактовкой гособвинителем некоторых аспектов совершения убийств. С чем конкретно не согласен Веревкин, Иванов рассказывать не стал, поскольку «это сейчас может негативно сказаться».



Во время допроса потерпевших оказалось, что у большинства из них нет дополнительных исковых требований к подсудимому. «Да что с него взять. Он нам все равно ничего не выплатит», — отметила Любовь Голицына, мать погибшей Марининой и собственница сгоревшего дома. Единственной, кто решил подать гражданский иск на возмещение морального и материального вреда, стала мать убитого Пиляева — Наталья. Она потребовала взыскать с Веревкина компенсацию в 2,5 млн. рублей за испытанное «депрессивное состояние», а также 30 тыс. рублей, потраченных на организацию похорон сына. Веревкин с требованиями потерпевшей не согласился, заявив, что необходимо сначала доказать его вину.

Как рассказал нашему корреспонденту Айдар Шарафутдинов, отец погибшей Андреевой, жители Чистополя до сих пор шокированы произошедшим. «Зачем уж ребенка надо было-то…» — недоумевает собеседник издания.

«Сабина — это моя дочь. Мне больно до сих пор, я очень тяжело переживаю все это. Все очень сильно волнуются, особенно за девочку мою маленькую, за дочь. Родственники его не приходили, не извинялись. Сегодня мы его впервые только видим. Я хочу, чтобы этот человек очень долго мучился в тюрьме. Вот и все», — со слезами поделился Рафаэль Галиуллин, отец погибшей 4-летней девочки. Как и многие участники этой истории, ранее он также был судим.



Гособвинитель в беседе с нашим корреспондентом заметила, что по совокупности совершенных преступлений Веревкину может грозить от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения. По словам Иванова, это его уже второе дело в этом году, которое рассматривает Беляев. До этого зампред Верховного суда РТ вынес приговор с пожизненным заключением убийце троих человек.

НОЧЬ КРОВАВЫХ НОЖЕЙ В ЧИСТОПОЛЕ

О трагедии, которую окрестили «чистопольской резней», стало известно после того, как 4 июня сотрудники пожарной охраны приехали на вызов в дом на ул. Урицкого, 190. Локализовав источник возгорания, они обнаружили тела четырех человек с отчетливыми признаками насильственной смерти. Поиски убийцы были недолгими — уже на следующий день, 5 июня, 24-летний Веревкин, неоднократно судимый за грабеж и кражи, сам явился в полицию с повинной.



Подсудимый рассказал, что в злополучный дом он был приглашен Пиляевым, с которым они вместе сидели в тюрьме. Мужчины пришли в гости уже навеселе и продолжили застолье с самогоном вместе с сожительницей Пиляева, Марининой, и ее подругой Андреевой. В какой-то момент Веревкин поссорился с Андреевой и даже ударил ее, но на этом конфликт, казалось, был исчерпан. Однако затаивший обиду ночной гость только выжидал время для мести: когда Маринина отлучилась из дома, а изрядно подвыпившие Пиляев и Андреева отправились спать, он встал из-за стола с кухонным ножом в руке. Веревкин вошел в комнату, где Альбина спала со своей 4-летней дочерью Сабиной, и нанес женщине 7 ударов ножом в шею и живот.

Вернувшись к столу, Веревкин дождался прихода Марининой и… начал с ней танцевать под музыку. Причем именно во время танца ему пришла в голову мысль убрать всех свидетелей. Он опрокинул свою партнершу на пол и нанес ей несколько смертельных ударов ножом. Расправившись со второй женщиной, убийца отправился в комнату, где спал Пиляев и вонзил нож в шею своему собутыльнику, а потом нанес ему еще около 30 ножевых ранений. В этот момент на свою беду в соседней комнате проснулась Сабина и начала звать маму. Веревкин, недолго думая, ударил девочку ножом в горло.

Ответ на вопрос о том, что делать дальше, обвиняемый нашел не сразу — он вышел на крыльцо дома, где несколько часов провел в раздумьях о содеянном. Решившись, он в надежде замести следы в нескольких комнатах дома поджег вещи и покинул место преступления. Но его планам не суждено было сбыться: огонь быстро погасили вызванные соседями пожарные и преступление вскрылось.

Как описывал побывавший на месте трагедии корреспондент «БИЗНЕС Online», дом, где произошла трагедия, находится на границе с оврагом, его окна небрежно забиты кусками шифера, в паре проемов разбитыми стеклами сверкают дыры. У Марининой осталась 15-летняя дочь, которую воспитывала бабушка. Как рассказал собеседник «БИЗНЕС Online» в городском управлении республиканского центра материальной помощи, Андреева с дочерью с августа 2015 года состояли на учете как неблагополучная семья.



Материал взят с сайта «БИЗНЕС Online»: