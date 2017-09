Встреча с Зулей Камаловой.

10 сентябрь, 16.00. «Смена» заманча мәдәният үзәге китап кибете (Борһан Шахиди урамы, 7)

10 сентября, 16.00. Книжный магазин Центра современной культуры «Смена» (ул. Бурхана Шахиди,7).

Австралиядан Үзбәкстан белән Сарапул аркылы юл тотучы татар альтернативасынын төп йолдызы Зөлфия Камалова берникадәр вакытка Казанга киләчәк. Ул Самарканда узган фестиваль турында, күптән түгел чыккан альбом-китап турында, төгәл һәм төгәл булмаган мәхәббәте турында сөйләячәк. Без сезне хәзерге дөньядагы иҗади һәм музыкаль күптөрлелеккә багышланган дискуссияга чакырабыз.

Керү ирекле.

Зөлфия Камалова 90 нчы еллар башыннан Австралияда яши, 8 альбом яздырган, алар арасында шәһсиләре дә бар, Children of the Underground төркеме белән дә, Starship Z (Австралия-Нидерландлар-Татарстан) электрон проектнын да. В 2014 нче елда Evolution, Revolution and the Mail Order Bride моноспектаклен тәкъдим итте . 2015 тә «On Love and Science» музыка, әдәбит һәм фәнне берләштергән дискы чыккан. Australian LIVE Music Awards, Australian World Music Awards һәм Australian Record Industry Awards премияләре лауреаты.

Проездом из Австралии через Узбекистан и Сарапул в Казани ненадолго окажется главная звезда татарской альтернативной музыки – Зуля Камалова. Она расскажет о том, как прошел фестиваль с ее участием в Самарканде, о недавно вышедшем альбоме-книге и о любви к точным и неточным наукам. Мы приглашаем вас на дискуссию о разнообразии творчества и музыки в современном мире.

Вход свободный.

Зульфия Камалова живет в Австралии, куда попала в начале 90-х и записала 8 альбомов, включая сольные, с группой Children of the Underground и электронный проект Starship Z (Австралия-Нидерланды-Тата рстан). В 2014-м представла моноспектакль Evolution, Revolution and the Mail Order Bride. В 2015 году представила диск «On Love and Science», в котором объединила музыку, литературу и науку. Лауреат премий Australian LIVE Music Awards, Australian World Music Awards и Australian Record Industry Awards.

