Фильма «Танцы насмерть»: предпремьерный показ

5 апреля в кинотеатре «Синема 5» в 20:00, за день до выхода в широкий прокат, состоится предпремьерный показ фантастического фильма «Танцы насмерть».

Сценарий фильма принадлежит Андрею Золотарёву («Призрак»). Режиссером выступил Андрей Волгин, известный зрителю по сериалам «Грач», «Беги!». «Танцы насмерть» — это яркая антиутопия и драматическая история любви с увлекательным фантастическим миром будущего, который, в свою очередь, символизирует целое общество со своими законами, устройством и правилами выживания.

Актриса Агния Дитковските:

«Танцы насмерть» — это фильм для молодежи. Таких проектов у нас еще не было. Российских картин такого уровня качества во всем – от сценария до костюмов, интерьеров и съемок – вы еще не видели. И хотелось бы, чтобы зрители поскорее оценили эту захватывающую историю.

Синопсис:

Москва, 2070-е. Ядерная война и катаклизмы уничтожили цивилизацию. В закрытом бункере на высокотехнологичной арене проводится жестокий танцевальный турнир, в котором состязаются молодые герои. Механизм арены — непостижимый симбиоз современных технологий и древних жертвенных ритуалов. Арена выкачивает из проигравших танцоров энергию, необходимую для выживания всего города.

Главный герой — парень с улиц по имени Костя — попадается во время полицейской облавы и становится участником турнира. Его приводят в закрытый бункер, где он знакомится с другими претендентами на победу. И влюбляется в одну из участниц шоу. Удастся ли герою выжить и спасти любимую девушку — или их жизни заберет арена?

Танцы в фильме – потрясающий микс современных стилей танца (брейк, krump, dubstep, shuffle, house и др.) под жесткий ритмичный бит. Поскольку танцевальные поединки играют важную роль в сюжете, от основных актеров требовалось высокопрофессиональное владение видами современного танца. Иван Жвакин, Лукерья Ильяшенко и другие молодые актеры провели перед съемками несколько недель на тренировках и репетициях.

Иван Жвакин вспоминает, как начал тренироваться в танцевальном стиле, разработанном для «Танцев насмерть»:

«Я три или четыре раза приходил на пробы: создатели фильма подбирали типажи, потом оценивали актерские и танцевальные возможности. Танцами я занимался много лет, поэтому решил, что это моя история. Но, придя на репетиции танцевальных поединков в фильме, я увидел там такие стили, которые никогда в жизни не практиковал. Современный андеграунд, включая крамп и дабстеп, где задействованы совершенно другие группы мышцы, чем в классике. Конечно, с моей школой было проще выучить подобные стили. Но всё происходило очень стремительно – приходилось схватывать налету».

Постановкой эффектных и зрелищных танцевальных номеров занимался Игорь Рудник – хореограф на популярном танцевальном шоу «Танцы на ТНТ», а также на телепроекте «Танцуй!» Первого канала.

«Танцы насмерть» в прокате с 6 апреля во всех кинотеатрах.

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