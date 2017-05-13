Казанский летний книжный фестиваль пройдет в парке «Черное озеро»

10 — 11 июня в парке «Черное озеро» пройдет летний книжный фестиваль. Как сообщает мэрия Казани, центральным событием фестиваля станет книжная ярмарка. В ней примут участие несколько десятков крупных и малых российских издательств и книготорговых компаний. Многие из книг, которые можно будет найти на ярмарке, не попадают на полки сетевых магазинов.

На стендах будет представлена современная и классическая художественная, публицистическая, научная, научно-популярная, документальная и детская литература по издательским ценам.