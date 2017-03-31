«Праздник паразитов»

Ветеринарное подразделение «Берингер Ингельхайм» объявляет о старте образовательного проекта, посвященного здоровью домашних животных. В рамках кампании в 30 городах России пройдут лекции, семинары и вебинары для ветеринаров и владельцев питомцев на тему профилактики паразитов у собак и кошек. В центре проекта – анимационный музыкальный клип- приглашение на вечеринку, устроенную паразитами в организме домашней собаки.

«Хорошо ли вы знаете, что происходит в организме вашего питомца, внутри и снаружи?», – спрашивает владельцев сайт проекта ParasiteParty.com и предлагает поближе познакомиться с героями ролика. У каждого персонажа свой образ, роль и даже имя. Заправляет вечеринкой аскарида Рикардо, приглашающий присоединиться к своим друзьям – власоглаву Аните, блохе Зенто, клещу Дмитрию, банде анкилостом и сердечным червям. Паразиты поют, танцуют, пьют «Кровавую Мери» и планируют перенести вечеринку на человека. Для зрителей, желающих принять участие в празднике, ролик представлен в версии для караоке.

На сайте проекта ParasiteParty.com размещена подробная информация о видах опасных паразитов и методах профилактики. Из материалов также можно узнать, как связаны здоровье человека и животного и как защитить от возможных угроз питомца и свою семью. Владельцы могут определить риск заражения питомца паразитами с помощью экспресс-теста и установить напоминание о посещении врача для своевременной консультации и обработки животного.

«Мы постарались представить серьезную информацию в интерактивной форме, чтобы максимально привлечь внимание к проблеме и рассказать о ней простым и понятным языком. Наша федеральная кампания пройдет в более чем 20 городах России, и мы планируем охватить большую часть хозяев и ветеринаров по всей стране. И самое главное – мы хотим сделать так, чтобы профилактика паразитов у домашних животных стала нормой. Чем больше людей узнают о проблеме и начнут заботиться о своих питомцах, тем меньше шансов останется у «незваных» гостей, а значит – здоровых и счастливых собак, кошек и их хозяев станет гораздо больше», — комментирует Лола Махмутова, менеджер по маркетингу и технической поддержке подразделения ветеринарных препаратов для мелких домашних животных «Берингер Ингельхайм».

Наталья Волгина, ветеринарный врач, паразитолог, кандидат биологических наук: «Опасности, которые несут паразиты для животных и людей, проще предотвратить, чем лечить. Благодаря федеральной просветительской кампании «Берингер Ингельхайм» ветеринарные врачи и владельцы домашних животных по всей России смогут узнать больше о проблеме – какие виды паразитов существуют, чем они опасны и как защитить от них любимую собаку или кошку, а также себя и своих близких».

Подробнее о «Берингер Ингельхайм»

«Берингер Ингельхайм» — семейная фармацевтическая компания, основанная в 1885 году в городе Ингельхайм (Германия), где до сих пор расположена её штаб-квартира. В настоящий момент «Берингер Ингельхайм» — одна из 20 лидирующих мировых фармацевтических компаний.

Философия компании остается неизменной с момента её основания и может быть сформулирована в одной фразе — «К созданию ценностей через инновации». Таким образом, приоритеты, которыми компания руководствуется в своей деятельности, — это создание и производство инновационных лекарственных препаратов для людей и животных.

Отличительные черты лекарств, создаваемых компанией, — их безопасность и высокая эффективность.

Ключевой элемент корпоративной культуры компании «Берингер Ингельхайм» — приверженность идее социальной ответственности бизнеса. Участие в широком спектре социальных проектов во всем мире, реальная поддержка социально незащищенных групп населения — работа, которая ведется компанией на постоянной основе. В понятие социальной ответственности компания включает и такие аспекты, как забота о собственных сотрудниках и их семьях, а также создание равных возможностей для всех сотрудников глобальной компании.

Дополнительную информацию можно найти на сайте: boehringer-ingelheim.com

О ветеринарном подразделении компании «Берингер Ингельхайм»

В январе 2017 года Merial стала частью группы «Берингер Ингельхайм». В качестве второго по масштабу ветеринарного бизнеса в мире, «Берингер Ингельхайм» стремится сделать отрасль еще лучше в интересах улучшения здоровья животных. В ветеринарном бизнесе компании занято более 10 тысяч сотрудников по всему миру, продукция доступна на более чем 150 рынках, бизнес ведется в 99 странах. В качестве ветеринарного бизнеса, в основе которого лежат исследования, компания «Берингер Ингельхайм» постоянно инвестирует в исследования и разработки около 12% от чистого объема продаж ветеринарных препаратов. Для получения дополнительной информации о ветеринарном подразделении компании «Берингер Ингельхайм» воспользуйтесь ссылкой .

По всем дополнительным вопросам, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу «Берингер Ингельхайм», агентство Grayling: Мария Тринц, maria.trints@grayling.com, +7 (926) 163-26-78