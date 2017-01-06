6 января оказывающие первичную помощь медучреждения Казани работают в усиленном режиме

6 января медицинские организации Казани, оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению в праздничные дни, работают в усиленном режиме.

Так, взрослых и детей в случае необходимости готовы принять терапевты, узкие специалисты, лаборатория, рентгенкабинет, травматологический пункт с дневным режимом работы. Будут принимать педиатры, возможен прием вызовов «на дом».

7 и 8 января будут работать дежурные терапевтические и педиатрические бригады, будет вестись прием детей на фильтре поликлиники.

Взрослые поликлиники работают ежедневно с 8.00 до 17.00, детские — с 9.00 до 17.00. Во все дни можно обращаться за медицинской помощью по неотложным и экстренным случаям в приемные отделения городских детских стационаров, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.