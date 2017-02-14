В январе аэропорт «Казань» обслужил на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года

За первый месяц 2017 года в аэропорту было обслужено на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на внутренних направлениях прирост составил 21%, на международных направлениях — 40%. Количество самолётовылетов на международных направлениях возросло на 22,3%.

Среди внутрироссийских направлений основными драйверами роста выступили такие направления, как Сочи +193,4%, Краснодар +19,3%, Москва +26%, а также маршрут Казань-Уфа-Сургут +41,7%.

Положительную динамику среди востребованных зарубежных направлений показали Дубай +71,1%, Камрань +63,5%, Пхукет +21,9%, Хельсинки +21,3% и Гоа +19,7%.

Интересный факт: на маршруте Казань-Худжанд и открытом всего два месяца назад рейсе Казань-Ашхабад в прошедшем январе было обслужено абсолютно равное количество пассажиров.

Январь начался с открытия новых рейсов. Так, авиакомпания «ЮВТ АЭРО» приступила к перевозкам на направлениях Сургут и Салехард. Впервые для любителей горнолыжного отдыха на период новогодних каникул был организован рейс Казань-Гренобль.

Материал предоставлен пресс-службой

ОАО «Международный аэропорт «Казань».