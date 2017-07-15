Россиянин занял абсолютное первое место на Международной химической олимпиаде

Абсолютным победителем Международной химической олимпиады в этом году стал москвич Александр Жигалин. Также золотая медаль досталась Руслану Котлярову из Казани. Двое других членов российской команды — Кирилл Козлов (Москва) и Екатерина Жигилева (Тюмень) — привезут домой серебряные медали. В 2017 году Международная химическая олимпиада состоялась в Таиланде (провинция Накхонпатхом). О результатах российской команды сообщает портал olimpiada.ru.

Международная олимпиада по химии проходит уже в 49 раз. Ее участники — школьники из 76 стран мира. В течение недели участники решают как теоретические, так и практические задачи. К примеру, в прошлом году участникам предстояло определить химический состав предложенных растворов, проанализировать качество воды и различить душистые органические соединения.

На практическом туре олимпиады 2017 года участникам предстояло измерить кислотность воды с помощью кислотно-основных индикаторов и спектрофотометрических измерений, определить концентрацию раствора иодата калия и синтезировать сложное органическое соединение путем конденсации пентанона-3 и пара-хлорбензальдегида.

В прошлом году команда из России завоевала три золотых и одну серебряную медаль. Александр Жигалин — единственный участник команды 2017 года, выступавший и в прошлом году. Однако в прошлом году он занял четвертое абсолютное место.

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