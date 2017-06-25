30 июня: первый региональный форум на тему цифровой экономики

30 июня в 15:30 в Казани на территории IT Park состоится Blockchain Meetup, где специалисты в области блокчейн-технологий обсудят перспективы развития технологии распределенного реестра.
Событие пройдет в рамках серии региональных Blockchain Meetup — на очереди такие города как Самара, Сочи, Волгоград и Нижний Новгород. Организатор конференции — учебный центр Blockchain Club kzn действующего в рамках сообщества Genesis Block.
В роли спикеров на конференции выступят представители Государственной Думы Российской Федерации, предприниматели, менеджеры блокчейн-стартапов и эксперты по вопросам регулирования цифровой индустрии. Отдельными блоками в программу мероприятия войдет дискуссионная панель по вопросам перспектив развития Blockchain индустрии.
В рамках проводимого мероприятия, планируется обсуждение следующих вопросов:
- Что такое блокчейн и области его применения?
- Появления каких сервисов ожидать в ближайшие пару лет?
- Когда в российском законодательстве появятся понятия «криптовалюта» и «блокчейн»? Как это повлияет на развитие криптоиндустрии?
- Основы трейдинга на рынке криптовалюты
- Что такое ICO? Как подготовиться к выходу на ICO? Перспективы развития сферы ICO
Главные спикеры:
- Максим Курбангалеев — бизнесмен, руководитель учебного центра Blockchain Club.
- Сергей Беседин — основатель блокчейн сообщества IBW — Independent Blockchain World.
- Элина Сидоренко — доктор наук, руководитель вневедомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы ФС РФ.
- Владислав Сапожников — представитель биржи OpenLedger в России.
- Тимофей Ра — управляющий активами инвестиционного фонда Genesis Asset Management.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке:
https://genesisblock.timepad.ru/event/512236/
Наш чат в телеграм:
https://t.me/joinchat/AAAAAEPGKiFKZ0UVQb36bg
Наши группы:
https://vk.com/genesisblockcommunity
https://facebook.com/groups/genesisblock
Где это будет?
It Park, Петербургская 52
Когда это будет?
30 июня в 15:30
Сколько это стоит?
Вход свободный
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