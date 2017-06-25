30 июня: первый региональный форум на тему цифровой экономики

30 июня в 15:30 в Казани на территории IT Park состоится Blockchain Meetup, где специалисты в области блокчейн-технологий обсудят перспективы развития технологии распределенного реестра.

Событие пройдет в рамках серии региональных Blockchain Meetup — на очереди такие города как Самара, Сочи, Волгоград и Нижний Новгород. Организатор конференции — учебный центр Blockchain Club kzn действующего в рамках сообщества Genesis Block.

В роли спикеров на конференции выступят представители Государственной Думы Российской Федерации, предприниматели, менеджеры блокчейн-стартапов и эксперты по вопросам регулирования цифровой индустрии. Отдельными блоками в программу мероприятия войдет дискуссионная панель по вопросам перспектив развития Blockchain индустрии.

В рамках проводимого мероприятия, планируется обсуждение следующих вопросов:

Что такое блокчейн и области его применения?

Появления каких сервисов ожидать в ближайшие пару лет?

Когда в российском законодательстве появятся понятия «криптовалюта» и «блокчейн»? Как это повлияет на развитие криптоиндустрии?

Основы трейдинга на рынке криптовалюты

Что такое ICO? Как подготовиться к выходу на ICO? Перспективы развития сферы ICO

Главные спикеры:

Максим Курбангалеев — бизнесмен, руководитель учебного центра Blockchain Club. Сергей Беседин — основатель блокчейн сообщества IBW — Independent Blockchain World. Элина Сидоренко — доктор наук, руководитель вневедомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы ФС РФ. Владислав Сапожников — представитель биржи OpenLedger в России. Тимофей Ра — управляющий активами инвестиционного фонда Genesis Asset Management.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке:

https://genesisblock.timepad.ru/event/512236/

Наш чат в телеграм:

https://t.me/joinchat/AAAAAEPGKiFKZ0UVQb36bg

Наши группы:

https://vk.com/genesisblockcommunity

https://facebook.com/groups/genesisblock

Где это будет?

It Park, Петербургская 52

Когда это будет?

30 июня в 15:30

Сколько это стоит?

Вход свободный

Посмотреть на карте Казани