Волейболистки казанского «Динамо» в третий раз подряд обыграли «Заречье»

Самой результативной в составе казанской команды стала Элица Васильева, набравшая 16 очков

В домашнем матче 8-тура российской Суперлиги волейболистки казанского «Динамо» без проблем разобрались с подмосковным «Заречье-Одинцово» — 3:0.

Это уже третья подряд «сухая» победа казанского клуба над «Заречье» в нынешнем сезоне.

«Все знают, что «Заречье» очень хорошо настраивается – этот соперник всегда борется, — сказал старший тренер «Динамо» Александр Перепелкин. — Примерно такой игры мы от них и ожидали».

Больше всего очков набрала доигровшица казанской команды Элица Васильева — 16.

После этой победы «Динамо-Казань» поднялась на первое место в турнирной таблице. 10 декабря казанские девушки сыграют на выезде с саратовским «Протоном».