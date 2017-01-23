В Мамадыше стартуют курсы по верховой езде

Взять лошадей на прокат и обучиться верховой езде совсем скоро станет возможным и в Мамадыше, сообщается на сайте местной газеты.

Городской стадион-ипподром закупил первых лошадей. Жеребцов английской породы заселили в новой конюшне, а совсем скоро к ним подселят еще двух.

Профессиональный жокей будет работать для всех желающих обучиться верховой езде. Он научит правильно держаться в седле.