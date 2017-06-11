В казанской «Гонке Героев» 2017 приняли участие около 1000 человек

Накануне, 10 июня, на Свияжских холмах Казани прошла «Гонка Героев». Как сообщают в Минспорта Татарстана, на старт в этот день вышли около 1000 человек. Перед началом гонки глава ведомства Владимир Леонов пожелал участникам пройти трассу без травм.

Бегунов ждали тоннели, «рукоходы» и полосы разведчика – в общем, все, что приходится на своих тренировках проходить представителям спецслужб.

В итоге самым первым в казанской «Гонке Героев» стал Александр Голубев. Он прошел 23 препятствия менее, чем за два часа.

К слову, опять же, по словам министра спорта Татарстана, существует вероятность проведения в Казани зимнего варианта «Гонки Героев», а в следующем году подобных состязаний уже с участием детей.