В Казани стартовал Кубок мира по тайскому боксу

В столице Татарстана стартовали соревнования мирового масштаба. В эти дни в казанском «Баскет-холле» проходит Кубок мира по тайскому боксу. За звание лучшего бойца поборются 300 лучших спортсменов из разных уголков планеты. Так, на ринг выйдут боксеры из Канады, Франции и Таиланда.

Эти международные соревнования станут отборочным спортивным состязанием на Всемирные игры по неолимпийским видам спорта, которые пройдут в июле следующего года в Польше.

Напомним, что в рамках Кубка мира ожидается приезд в Казань посла Королевства Таиланд, а также глав национальных федераций Международной федерации любительского муайтай.

Соревнования продлятся в столице Татарстана до 26 ноября. Финальные игры пройдут в субботу с 15:00 до 18:10, после — награждение. Вход свободный.