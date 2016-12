В Казани отрепетировали жеребьевку Кубка Конфедераций и сняли Mannequin Challenge

Сегодня в Казани в Академии тенниса прошла репетиция жеребьевки Кубка Конфедераций-2017. Об этом сообщает ТАСС.

В мероприятии приняли участие известный телеведущий Андрей Малахов, певица Дина Гарипова, экс-капитан «Рубина» и сборной России Сергей Семак, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева, а также двукратный обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулио Баптиста.

Кроме этого, в постановках были задействованы официальный мяч турнира «Красава» и талисман ЧМ-2018 волк Забивака.

Также участники жеребьевки поучаствовали во флешмобе Mannequin Challenge, суть которого заключается в том, что несколько человек застывают на месте во время какого-нибудь действия, как манекены, а один из участников флэшмоба перемещается между ними, снимая все на камеру.

Кстати, президент России Владимир Путин выразил сожаление, что не сможет лично присутствовать в Казани на жеребьевке футбольного Кубка конфедераций-2017.

— Уверен, все пройдет самым лучшим образом, — сказал Путин на встрече с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает rsport.ru.

Напомним, жеребьевка Кубка Конфедераций состоится 26 ноября, начало — в 18:00 по московскому времени.

It was a #ConfedCup Draw rehearsal with a difference this morning in Kazan! #MannequinChallenge pic.twitter.com/h47lD2jAP4

— FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2016