Татарстанский спортсмен стал чемпионом Европы по дзюдо

Ровно год назад Нияз Билалов был третьим на этих соревнованиях.

Лидер сборной команды Татарстана, челнинец Нияз Билалов стал победителем чемпионата Европы по дзюдо среди молодежи до 23 лет, который завершился вчера в Тель-Авиве.

На пути к «золоту» на израильском татами он одержал уверенную победу над представителем Грузии Лашей Тавелури, немецким дзюдоистом Филиппом Галанди, венгром Охатом Заланом, после чего красиво переиграл в финале известного белоруса Микиту Свириду.

Для Нияза Билалова эта победа – значительный шаг вперед. Ровно год назад он был третьим на этих соревнованиях.

Всего в чемпионате в этом году приняло участие более 300 дзюдоистов из 40 стран мира. Сильнейшей в командном зачете в очередной раз стала сборная России. Десять завоеванных на татами Тель-Авива наград (2-3-5) позволили россиянам обойти в медальном протоколе соперников из Украины (2-0-1) и Грузии (2-0-0).