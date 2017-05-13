Роналдиньо открыл парк Кубка конфедераций в Казани

На площади перед Центральным стадионом в столице Татарстана начал работу парк Кубка конфедераций-2017.

Первых его посетителей поприветствовали прославленный бразильский форвард Роналдиньо и бывший полузащитник сборной Нигерии, победитель Олимпийских игр 1996 года Джей Джей Окоча. В церемонии также приняли участие экс-капитан футбольной сборной РФ, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин, мэр Казани Ильсур Метшин.

За два дня работы в парке будут разыграны более 70 билетов на матчи Кубка конфедераций, которые состоятся в столице РТ. Кроме того, посетителей ждет насыщенная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, аттракционы и мультимедийные викторины с ценными призами.

Гости парка также смогут сфотографироваться с официальным талисманом Чемпионата мира по футболу 2018 года волком Забивакой и конечно с трофеем Кубка конфедераций.

Напомним, тематические парки открываются во всех городах, где летом пройдут матчи розыгрыша Кубка — Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.