Лепс примет участие в жеребьевке Кубка конфедераций-2017

В официальной жеребьевке Кубка конфедераций-2017 поучаствуют знаменитые исполнители и спортсмены, среди которых российский певец Григорий Лепс.

— Я с детства люблю футбол, поэтому вдвойне приятно, что меня пригласили принять участие в шоу, которое предваряет Кубок конфедераций. Болею, естественно, за сборную России и даже не представлял, что матчи столь высокого уровня пройдут в моем родном городе, — заявил Лепс, родившийся в Сочи.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и бывший капитан сборной России по футболу Сергей Семак станут ассистентами при жеребьевке Кубка конфедераций 2017 года, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Исинбаева и Семак помогут заместителю генерального секретаря ФИФ Звонимира Бобана и директору по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колину Смиту.

«Москва — это развитая инфраструктура и широкие возможности для проведения соревнований самого высокого уровня, Казань — один из самых спортивных городов России, Санкт-Петербург – это история и культура России. Вместе с тем любовь к футболу, возведенная в культ. Что касается Сочи, то этот город уникален своим географическим расположением. От теплого моря до заснеженных гор здесь рукой подать, а после Олимпиады Сочи превратился в настоящий курорт европейского уровня», — сказал Семак.

В жеребьевке также примет участие бразилец Жулио Баптиста, дважды побеждавший в Кубке конфедераций– он вынесет на сцену главный трофей турнира. Кроме того, ведущими шоу станут Яна Чурикова и Андрей Малахов.

Жеребьевка состоится 26 ноября в Казани.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.