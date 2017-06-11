Курбан Бердыев вернулся в «Рубин»

Курбан Бердыев прибыл на базу «Рубина», об этом сообщается на странице казанцев в «Твиттере».

Судя по снимку, президент ФК «Рубин» Радик Шаймиев уже встретился с будущим тренером команды. В ближайшее время Курбан Бердыев возглавит команду.

Напомним, 8 июня руководство клуба и Хавьер Грасия договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Отметим, что Курбан Бердыев попросил сделать спортивным директором клуба бывшего члена группировки «Севастопольские» Рустема Сайманова.