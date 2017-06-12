Кубок конфедераций: как в Казани будет работать общественный транспорт

«Татар-информ» выяснил, где и какие маршруты появятся в столице Татарстана на время турнира.

В дни проведения матчей Кубка конфедераций в Казани запустят дополнительные маршруты автобусов.

Спецтранспорт

18, 22, 24 и 28 июня будет работать специальный автобусный маршрут TS-1 по маршруту «Дворец Спорта — станция метро «Козья Слобода» – Стадион». Движение по этому направлению запускают за четыре часа до начала матча. Зрители могут сесть на остановках «Дворец Спорта» и станция метро «Козья Слобода», а выйти, соответственно, на «Стадионе».

После окончания матча автобусы отправляются от стадиона и едут до станции метро «Козья Слобода» и остановки «Дворец Спорта». Движение по маршруту заканчивается через два часа после окончания матча. Автобусы будут ездить каждые пять минут. Проезд бесплатный при предъявлении билета на матч на текущий день и паспорта болельщика.

Расписание маршрутов

18 июня 14.30 — 22.30

22 июня 17.30 — 1.30

24 июня 14.30 — 22.30

28 июня 17.30 — 1.30

Автобусы, троллейбусы, трамваи

На время Кубка конфедераций в Казани поменяются схемы движений 13 автобусов, двух троллейбусов и одного трамвая. Все они следуют через стадион «Казань-Арена». По проспекту Ямашева в обоих направлениях сократят маршруты автобусов, троллейбусов и трамвай №5. У последнего временно конечными остановками станут «Ветеринарная академия» и «Ул. Адоратского». Трамвай №6 закроют на время ограничений.

Вечером, уже после отмены правила «последней мили», автоматически будет продлеваться режим работы автобусов, троллейбусов и трамваев, которые следуют через стадион «Казань-Арена». То же самое касается и метро. Так, 18 и 24 июня общественный транспорт будет работать до полуночи, а 22 и 28 июня — до 03 часов ночи уже следующих суток.

Дополнительно после матча организуют спецподачу 130 автобусов. Они-то и должны помочь вывезти основную массу зрителей. В Советский, Приволжский районы, поселок Дербышки можно будет уехать с остановки «Ветеринарная академия», автобусы в Авиастроительный, Ново-Савиновский, Кировский, Вахитовский районы будут на вновь оборудованной остановке по пр. Ямашева до ул. Адоратского.

Кроме того, до и после матчей запустят автобусы-шаттлы по трем направлениям: между стадионом «Казань-Арена» (остановка «Ул. Адоратского») и аэропортом, железнодорожными вокзалами «Казань-1» и «Казань-2».

Маршруты общественного транспорта, которые проходят через «Казань-Арену», пометят специальными знаками — наклейками с названием стадиона. Их можно будет найти сбоку и на лобовом стекле автобуса.

Железнодорожный транспорт

Все обладатели билетов на матчи Кубка конфедераций могут бесплатно воспользоваться аэроэкспрессом, который отвезет их от аэропорта до железнодорожного вокзала «Казань-1». Это право действует с 00.00 часов дня матча до 6 часов следующего дня. Для проезда контролеру нужно показать билет на матч и паспорт болельщика. Подробное расписание можно найти на сайте kzn2018.com.

Стоимость

В дни матчей болельщики могут воспользоваться бесплатным проездом на любом городском транспорте. Для этого нужно предъявить паспорт болельщика и входной билет на футбольный матч в этот день либо документ, который дает право на получение такого билета. Между прочим, на компенсацию затрат, которые несут автотранспортные предприятия, бесплатно перевозящие болельщиков и волонтеров, выделено почти 30 млн рублей: шесть млн рублей на компенсацию затрат, связанных с перевозкой волонтеров, и 22 млн — на перевозку зрителей. В любом случае суммы до начала матчей приблизительные.