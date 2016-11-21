Криштиану Роналду признался в нетрадиционной ориентации

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Такими заголовками пестрят полосы испанских СМИ после мадридского дерби между «Реалом» и «Атлетико».

Стоит сразу отметить, что заявление было сделано португальцем на эмоциях и едва ли действительно является каминг-аутом. Роналду крайне резко отреагировал на не менее резкую критику в свой адрес со стороны полузащитника «Атлетико» Коке, который назвал Криштиану гомосексуалистом — разумеется, это было сказано в гораздо более грубой форме. Роналду в ответ не стал сдерживаться: «Да, я гей, но зато с кучей денег». Лидер «Реала» на самом деле также употребил более грубое выражение, но из цензурных соображений не будем приводить его высказывание дословно.

Ажиотаж вокруг слов Роналду возник, правда, не на пустом месте. И ранее СМИ делали «вбросы» о якобы нестандартных увлечениях португальца в личной жизни. В частности, европейская пресса в прошлом году смаковала его регулярные поездки в Марокко, где он встречался со своим другом — кикбоксером Бадром Хари.

С другой стороны, было бы неверным категорично утверждать о странностях Роналду, учитывая и слухи о его бурных романах с разными девушками. Не является секретом, что несколько лет он встречался с российской фотомоделью Ириной Шейк. Кроме того, не стоит забывать, что Криштиану воспитывает сына от суррогатной матери.

За очередным псевдоскандалом вокруг самого обсуждаемого футболиста мира все уже забыли, собственно, о футболе. А одно из классических дерби Европы прошло под знаком Роналду: «Реал» в гостях разгромил «Атлетико» 3:0, а португалец стал автором всех трех мячей. Благодаря этому Криштиану вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории противостояний этих команд — теперь на его счету 18 голов, и по этому показателю он обошел легенду «Реала» Альфредо Ди Стефано, который в разные годы забил «матрасникам» 17 мячей.

Помимо этого, Роналду стал первым в истории, кто на выезде в матчах Примеры с «Атлетико» дважды оформил хет-трик. Главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан уверен, что вопрос с обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016 года уже решен.

«Я не сомневался, что Роналду выиграет «Золотой мяч». Этот матч окончательно закрыл споры по данному вопросу», — заявил Зидан на послематчевой пресс-конференции.