Казанский «Зенит» проведет первый матч нового сезона Лиги чемпионов

Сегодня, 7 декабря, казанский «Зенит» проведет гостевой матч первого тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов против турецкого клуба «Арказ».

Встреча пройдет в Измире в волейбольном зале имени Ататюрка и начнется в 19.30 по московскому времени. В эфире игру покажут Laola1.tv Live и «Матч! Игра».

Отметим, что казанский клуб является действующим победителем турнира. Всего «Зенит» четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Добавим, что в чемпионате России казанцы набрали 35 очков из 36 возможных. «Зенит» одержал уже 12 побед подряд в этом сезоне, а с учетом прошлого сезона победная серия подопечных Владимира Алекно длится уже 34 матча.