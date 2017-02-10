Поздравляем Гульназ!

У Гульназ была инвалидная коляска, ослепительная улыбка и талант к стрельбе из лука. Лука не было. А мы взяли и подарили ей лук. А она взяла и выиграла чемпионат республики. Теперь придётся выиграть Россию и Олимпиаду:)



ДДД — это не только про системность и масштабность, это иногда и вот такие маленькие радости. Спасибо Гульназ и руководству спортклуба «Золотой дракон»

День Добрых дел