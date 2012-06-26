«Красота» по казански

В Казани появляется все больше современных зданий. Большинство из них построены в стиле Hi-Tech, как говорят, из стекла, стали и бетона. Однако они редко вписываются в городской облик. KazanWeek составил антирейтинг строений, уродующих внешний вид Казани. Стоит отметить, что не все из них построены сегодня. Многие достались нам в наследство от советских времен.

1. Жилой комплекс «Кристалл» (Дом на Гоголя). Если посмотреть на Кремлевскую набережную с правого берега Казанки (от отеля «Ривьера»), то не заметить его невозможно. Среди серо-красных строений «Кристалл» смотрится блестящей зеленой кляксой. В народе комплекс получил прозвище «Дом Шрека» — потому что зеленый и уродливый. Заказчик строительства — ОАО «ТАИФ». Предполагалось, что квартиры в ЖК займет топ-менеджмент компании. С закладки первого камня в 2005 году строительство курировалось высшим руководством республики. Неудивительно, что проект быстро прошел согласования во всех инстанциях, несмотря на полный диссонанс с ландшафтом. Примером, как построить современное здание в центре и вписать его в историческую архитектуру, может послужить жилой комплекс «Суворовский». Его шпили, возвышающиеся над деревьями, смотрятся вполне органично и не бросаются в глаза. Архитекторы дома на Гоголя этого не учли.

2. Национальный культурный центр «Казань». Стоит отметить, что левый берег Казанки начали уродовать еще с советских времен. Здание НКЦ было построено в 1987 году как Мемориал Владимира Ленина и посвящено столетию знаменитой ленинской сходки в Университете, с которой началась политическая биография вождя пролетариата. По замыслу архитекторов мемориал должен был напоминать развевающееся на ветру красное знамя. Тогдашний председатель казанского исполкома Александр Бондаренко тяготел к современным формам. Однако его любви не разделял народ. Острословы, окрестили будущий НКЦ крематорием. А скульптуру Хоррият, установленную на высокой стелле в середине 90-х, – рыбьим хвостом. Историческая набережная надолго изуродована кубическими формами. Несмотря на то, что культурный центр национальный, татарские мотивы в нем с трудом поддаются распознаванию. Возможно потому, что их там нет.

3. Кольцо. Речь идет не столько о торговом комплексе, сколько о месте в целом. В прошлом Рыбнорядская площадь стала первой мощеной площадкой Казани. Здесь располагались торговые ряды, и первый трамвай был пущен именно через площадь. Народное название «Кольцо» она получила после того, как здесь была построена разворотная трамвайная петля. Искажение исторически сложившегося в XIX веке облика площади началось в 1963 году. Именно тогда был открыт универмаг «Детский мир», построенный в типично хрущевском стиле. Чуть позже, в 1970-м, была возведена 13-этажная гостиница «Татарстан». Окончательный приговор историческому месту был подписан уже в нулевые, когда появилось застекленное здание Пенсионного фонда. Позже – возник нелепый торговый комплекс «Кольцо» и башня «Гранд отель Казань». Каждое из зданий не имеет ничего общего с исторической казанской архитектурой. При этом постройки стилистически не согласованы между собой и напоминают игрушечный район «Лего», собранный из разных наборов. Опошляет внешний вид центра Казани вездесущая реклама – розовые слоны, разноцветные баннеры, кричащие вывески.

4. Высотные здания Казанского федерального университета. Еще два здания, физический и 2-й учебный корпуса университетского городка, ведут свою историю с советского периода страны. Они были построены в конце 70-х годов прошлого века. К сожалению, эти «два куска Нью-Йорка» (так прозвали строения казанцы) видны всем въезжающим в город, каким бы транспортом они не прибывали – водным, железнодорожным, автомобильным. Смотрятся корпуса серыми заплатками на красно-желтой панораме исторического центра. До небоскребов они не дотягивают, при этом абсолютно не вписываются в низкоэтажный горизонт улицы Кремлевской.

5. Большой концертный зал. Здание Казанской консерватории было построено в 1967 году и представляло собой безликий аквариум. Рядом находилось историческое Дворянское собрание – место казанского гламура XIX века. За годы эксплуатации консерватория сильно обветшала, поэтому в 1997 году там была проведена капитальная реконструкция. В результате в городе появился Большой концертный зал. На фоне устаревшего Дома офицеров он выглядел гостем из будущего. Во время своего визита в Казань президент Борис Ельцин сказал: «Нам бы это здание перенести в Москву». Прошли годы. Дом офицеров превратился в казанскую Ратушу – по сути, Дворянское собрание современности. А БКЗ вернулся статус «бедного родственника». Это здание портит периметр площади Свободы, где напротив друг друга расположились Кабинет министров и Оперный театр. По другой стороне — «сталинские» постройки КАИ. Сочетание современной Ратуши и фасада БКЗ не гармонирует между собой и выбивается из ансамбля.

6. Поселок нефтяников. Расположенный на левом берегу Казанки, практически под стенами Кремля, поселок нефтяников представляет собой деревню в казанском центре. Власти города долгое время планировали разбить на этом месте парк. И действительно – набережная реки представляла собой идеальное место для вечерних променадов и детских игр. Однако в начале 2000-х годов земля была отдана компании «Татнефть», которая соорудила закрытый коттеджный поселок для элиты. Разноцветные крыши построек смотрятся аляпистым пятном на карте Казани. Положение усугубляют стоящие рядом дома компании «Антика» и построенный по их же проекту «Дворец земледелия». Их архитектура соответствует названию «дворцовая набережная» и воплощает собой псевдоампир. Частный сектор рядом смотрится диковато и напоминает деревню в плохом смысле этого слова.

7. Здание ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань». Еще одно здание, нарушающее целостность набережной Казанки при просмотре со стороны «Кварталов». Оно расположилось на пересечении улиц Толстого и Подлужной. Имеет форму мерседесовской звезды и выполнено из стекла и бетона. Строилось одновременно с ЖК «Кристалл». В связи с этим ходят слухи, что в процессе строительства проект был пересмотрен. Из чертежей были убраны несколько этажей, потому как они закрывали вид на реку жильцам дома на Гоголя. Как и ранее отмеченные постройки набережной, здание выбивается из общего ансамбля. Строители также не учли пример, который находится через дорогу. Там расположен нескромный, но скромно выглядящий дом Айрата Хайруллина, обнесенный высоким краснокирпичным забором. Взгляд не выделяет его из панорамы, и многие приезжие считают его историческим зданием.

8. Подземная парковка около здания исполкома Казани. Она расположена под стенами Казанского Кремля в исторически охраняемой зоне и смотрится бельмом среди новых кирпичных построек. Этот квартал города сочетает в себе как исторические здания, так и построенные недавно. Однако ни новые малоэтажные дома из красного кирпича и отель «Марриот» не выбиваются из облика так, как пустующая надземная стоянка в псевдохайтековском виде и серый купол въезда на паркинг. Стилистически она не привязана ни к одному объекту, расположенному в районе.

9. Торговый комплекс «Колизей». Здание в Ленинском садике у памятника Бутлерову искажает своим видом центральную часть города. Полное отсутствие архитектурной мысли. Оно выглядит убого на фоне старых домов улицы Пушкина. По всему строению хаотично разбросаны вывески контор и увеселительных заведений. С годами «Колизей» порядком обветшал и смотрится сельским магазином в центре Казани.

10. Здание Следственного комитета РТ. Расположено в исконно историческом месте – на Большой Красной. Здание СУ СКР по РТ резко выбивается из ряда отштукатуренных зданий старой постройки. Высоченная конструкция построена из силикатного кирпича, которым отделывают провинциальные вокзалы. Портал чем-то напоминает сельские школы современности. Ни о каких архитектурных изысках речь здесь не идет. Дешевые пластиковые окна нейтрально-серого цвета, коричневые двери и резиновые нашлепки на ступенях выглядят дико по сравнению с внешним видом соседних построек – изящного здания Консерватории и музыкальной школы.

Шишкин Антон

Фото: Егор Алеев